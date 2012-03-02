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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۲۳

همزمان با 12 اسفند/

تردد در تمامی جاده های کردستان انجام می شود/ بارش برف ادامه دارد

تردد در تمامی جاده های کردستان انجام می شود/ بارش برف ادامه دارد

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و ترابری استان کردستان از تردد در تمامی جاده های اصلی و فرعی این استان خبر داد.

عطا الله قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بارش برف در سراسر استان کردستان اظهار داشت: هم اکنون علیرغم بارش برف و باران در استان کردستان تردد در تمامی جاده ها ادامه دارد و مشکلی در خصوص تردد وجود ندارد.

وی ادامه داد: موج جدید بارشی از روز گذشته در استان کردستان آغاز شده است ولی اداره کل راه و ترابری استان اقدامات لازم را برای تردد سهل و آسان فراهم کرده است.

مدیرکل راه و ترابری استان کردستان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای تسهیل در رفت و آمد در جاده های شهری و روستایی این استان یادآور شد: علاوه بر تمام راهداری های فعال، تیم های ویژه در شهرستان های استان آماده به فعالیت در صورت نیاز است.

از صبح امروز و همزمان با آغاز رای گیری در شعبه های اخذ رای بارش برف در سراسر استان کردستان آغاز شده و مردم این استان علیرغم بارش برف حضوری پرشور در ساعات اولیه در شعبه های اخذ رای داشتند.

میزان مشارکت مردم در پای صندوق های رای در حوزه های انتخابیه استان کردستان قابل توجه و حماسی بوده است و پیش بینی می شود که مردم مشارکت حداکثری در انتخابات پیش رو را داشته باشند.

کد مطلب 1548957

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