حضور نمایندگان نامزدها در شعب با داشتن کارت از هیئت نظارت امکانپذیر است

حجت الاسلام محمد حسین روحی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشکر از اطلاع رسانی اصحاب رسانه در انعکاس لحظه به لحظه اخبار انتخابات در استان البرز، اظهار داشت: به لطف الهی همه شرایط برای برگزاری انتخاباتی باشکوه در استان البرز فراهم شده است.

وی افزود: مسئولان و مجریان انتخابات نیز در ساعات اولیه با حضور در شعب بستر برگزاری انتخاباتی سالم و آرام را فراهم کردند.



روحی با اشاره به تازه تاسیس بودن استان البرز اظهار داشت: با توجه به اینکه این انتخابات اولین تجربه مستقل االبرز در برگزاری انتخابات است از مردم تقاضا دارم که با مدیریت زمان و برنامه ریزی در همین ساعات برای انداختن رای خود به شعبه ها مراجعه کنند و از شلوغ شدن و ایجاد ازدحام در ساعات پایانی پیشگیری کنند.



قائم مقام هیئت نظارت ستاد انتخابات استان البرز همچنین تصریح کرد: نمایندگان کاندیداها در صورتی مجاز به حضور در شعب اخذ رای هستند که از هئیت نظارت کارت گرفته باشند.



وی افزود: از نمایندگان هئیت نظارت در شعب انتظار داریم که کارت نماینده های کاندیداها را روئیت کنند و چنانچه فاقد این کارت باشند، این افراد را به بیرون هدایت کنند.

