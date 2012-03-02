دشمن درصدد به چالش کشاندن فضای سالم انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود ترابی در خطبه سیاسی عبادی نماز جمعه این هفته شاهرود افزود: اهمیت و حساسیت این انتخابات بر کسی پوشیده نیست و مردم بصیر ایران بزرگ همانند دوره های قبل با صفوف به هم فشرده نقشه دشمنان را نقش بر آب کردند.

وی ضمن تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران کانون توجهات جهانی است، تصریح کرد: این توجه در انتخابات امروز بیشتر می شود.

استاد حوزه و دانشگاه های شاهرود، حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رای را خنثی کننده توطئه‌های‌ دشمنان بیان کرد و گفت: مردم برخلاف خواسته دشمنان و معاندان نظام حضوری حماسی و حداکثری دارند.

ترابی همچنین به 13 اسفند سالروز وفات حضرت معصومه(س) نیز اشاره کرد و اظهار داشت: حضرت معصومه(س) بانوی کرامت و عزت است و خلاء وجود قبر حضرت فاطمه زهرا(س) را برای ما پر کرده است.

وی به برگزاری آئین احسان و نیکوکاری از روز 14 اسفند اشاره و در پایان ابراز امیدواری کرد که امسال در مراسم جشن نیکوکاری شاهد حضور پررنگ اقشار مختلف مردم باشیم.