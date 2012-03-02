میدل ایست آنلاین : میزان مشارکت در انتخابات ایران بیش از 60 درصد خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری میدل ایست آنلاین در گزارشی نوشت حوزه های اخذ رای از صبح امروز جمعه باز شد به طوری که حدود 48 میلیون ایرانی برای انتخاب 290 نماینده مجلس شورای اسلامی واجد شرایط شرکت هستند.



این پایگاه عرب زبان با تاکید بر اینکه اصولگرایان همانند انتخابات دوره گذشته، اکثریت کرسی های مجلس را به دست خواهند گرفت، به اظهارات مقام معظم رهبری اشاره و اعلام کرد آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند مشارکت مردم در انتخابات، سیلی قوی به چهره استکبار است .



این پایگاه عرب زبان نوشت بر اساس پیش بینی مقامات ایرانی، بیش از 60 درصد در انتخابات امروز ایران شرکت خواهند کرد.



این رسانه عرب زبان همچنین به نقل از مقامات کشورمان از روند عادی برگزاری انتخابات بدون هر گونه مشکل و حادثه ای خبر داده است.



