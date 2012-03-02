انتخابات مجلس فرصتی برای ارتقای بصیرتهاست

به گزارش خبرنگار مهر، در این رابطه حضور مردان و زنان و پیرمردان و پیرزنان در ساعات اولیه انتخابات بیانگر بصیرت روز افزون ملت در انتخابات است.

البته در این راستا حضور خردسالان با همراهی خانواده ها نیز بیانگر توجه همه جانبه مردم به انتخابات است.

جمعی از مسئولان و مردم شرق مازندارن گفت: انتخابات مجلس فرصتی برای ارتقاء بصیرت ها است.

فرماندار بهشهر در گفتگو با خبرنگار مهر در بهشهر افزود: سیاه نمایی و بهره گیری از هر وسیله ای برای رسیدن به هدف به دنبال جذب رأی مردم باشند.

فرماندار بهشهر اضافه کرد: دشمن سعی ‌دارد با اهداف شوم خود، مردم ایران را از انقلاب دلسرد کند و این امر را از راههای مختلف القا می‌کند اما حضور حماسی مردم در 12 اسفند نشان می دهد که ترفندهای دشمن راه به جایی نمی برد.

البرزی با تاکید به اینکه مجلسی‌ها باید کسانی باشند که از حق مردم دفاع کنند، افزود: مجلسی‌ها باید به دور از قدرت‌های سیاسی و نیز وابستگی به دولت باشند.

وی ادامه داد: ملت ایران با حضور گسترده در 12 اسفند ماه نشان می دهند که این اقتدار ایران اسلامی برای همیشه ماندگار است.

امام جمعه بهشهر با بیان اینکه همه باید تابع ولایت باشیم افزود: تبعیت از رهبری و حضور حداکثری در انتخابات از اولویت برنامه های ما در انتخابات است.

آیت الله سید صابر جباری اظهار داشت: برنامه‌ریزی‌های کلان کشور در صحن مجلس انجام می‌شود که ضروری است با انتخاب افرادی اصلح سرنوشت خود را به نحو مطلوبی رقم زد.

وی با بیان اینکه مردم باید افراد وابسته به ثروت و دولت را انتخاب نکنند، ادامه داد: مردم در انتخابات باید با انجام تحقیقات فرد اصلح را انتخاب کنند.فرماندار نکا نیز این انتخابات را مانور بزرگ اقتدار ملت عنوان کرد که باید با حضور حداکثری در راستای ولایت باشد.

رضا آزادی کناری با بیان اینکه شهرستان نکا دارای 70 هزار رای دهنده است افزود: امیداوریم که 70 درصد مردم در این دوره در 120 شعبه اخذ رای نکا حضور حداکثری خود را به رخ دشمنان بکشند.

مصطفی باقری، مسئول کمیته اطلاع رسانی شهرستان نکا به مهر گفت: حضور حداکثری مردم در این انتخابات تیری بر قلب دشمنان است.

وی بیان داشت: با برگزار کردن انتخابات مجلس شورای اسلامی ملت ایران بیشتر و بهتر از گذشته به تحقق مفهوم وحدت کلمه نزدیک می‌شوند چرا که با سربلندی، فتنه 88 را پشت‌سر گذاشته و در این قبیل امور تجارب زیادی را اندوخته‌اند.