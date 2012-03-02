پاسخ دندان شکن مردم نی ریز به دشمنان/ افزایش حضور مردم استهبان

فرماندار شهرستان استهبان در خصوص حضور مردم پای صندوقهای رای به خبرنگار مهر گفت: مردم این شهرستان از ابتدای صبح امروز پای صندوقهای رای حاضر شده به گونه ای که صفوف پرازدحامی را به وجود آورده اند.

نعمت الله اکبری نژاد افزود: با توجه به حضور مردم تاکنون می توان پی برد که مشارکت مردم در انتخابات این دوره افزایش چشمگیری داشته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر اکثر شعبه های اخذ رای در این شهرستان پرازدحام بوده و صفوف طولانی ایجاد شده است.

فرماندار شهرستان استهبان با بیان اینکه 50شعبه اخذ رای در این شهرستان وجود دارد، تصریح کرد: معمولا در استهبان از ساعت 15 به بعد شلوغتر می شود و احتمال اینکه با کمبود تعرفه روبه رو شویم نیز وجود دارد از این رو هماهنگیهای لازم انجام شده است.

حضور گسترده مردم نی ریز قابل قیاس با گذشته نیست

فرماندار شهرستان نی ریز نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حضور مردم پای صندوقهای رای در این شهرستان قابل قیاس با گذشته نیست، افزود: در حال حاضر حضور مردم آنقدر زیاد است که در خیابانهای این شهرستان شاهد رفت و آمد زیادی هستیم.

عباس حسینی ادامه داد: مردم شهرستان با حضور در پای صندوقهای رای پاسخ دندان شکنی به دشمنان دادند.

وی اظهار داشت: در این شهرستان 150 شعبه اخذ رای پیش بینی شده و در صورت روبه رو شدن با کمبود تعرفه هماهنگیهای لازم انجام خواهد شد.

در دو حوزه انتخابیه نی ریز و استهبان پنج نامزد برای به دست آوردن یک کرسی مجلس به رقابت می پردازند.