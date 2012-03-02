انتخابات عامل اصلی اتحاد بین امت اسلامی است

علیرضا علیمردانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فضای پرشور انتخاباتی و حضور اقشار مختلف مردم در کنار یکدیگر برای ایجاد رقابتی سالم و در نهایت حضوری آگاهانه در پای صندوق های رای، عاملی برای حفظ فضای پرشور انتخاباتی است.

وی بیان داشت: حضور مردم در ساعات اولیه رای گیری، احتمال تمدید مدت زمان رای گیری را افزایش داده و مسئولان و دلسوزان نظام و همه مسلمانان جهان را به آینده روشن ایران اسلامی امیدوار کرده است.

رئیس شورای اسلامی شهر دلیجان اظهار کرد: این حضور آگاهانه نه تنها موجب تقویت نظام شده بلکه زمینه مشارکت مدنی در انتخاب سرنوشت کشور و آبادانی مناطق مختلف کشور در سال جهاد اقتصادی می شود.

وی گفت: مردم ایران اسلامی همانند 22 بهمن، حماسه ای دیگر را در روز 12 اسفند می آفرینند و با این حضور خود، مشت محکمی بر دهان یاوه گویان غرب و دشمنان ایران اسلامی خواهند زد.

علیمردانی ادامه داد: جوسازی های رسانه های غربی، تاثیری در عزم و اراده ملت ایران ندارد و مردم با تاسی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب و نیروهای حزب الله، در جهت خنثی کردن توطئه های دشمن گام بر می دارند.

شهرستان ها دلیجان و محلات جمعا یک نماینده به مجلس شورای اسلامی معرفی می کنند.