کودکان کرجی با فضای انتخابات انس می گیرند

محمدهادی اسلاملو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با هدف ترویج فرهنگ حضور در صحنه های حماسی و آشنا کردن کودکان که آینده سازان این مرز و بوم هستند با فضای انتخابات، ایستگاه شادی ویژه کودکان در چندین شعب اخذ رای حوزه انتخابیه کرج مستقر شده است.

وی گفت: در این ایستگاه ها سعی شده فضائی شاد و جذاب برای کودکان فراهم شود تا ضمن آنکه با فضای انتخابات آشنا می شوند تصویری شاد و ماندگار در ذهن آنها از انتخابات نقش بسته و تشویق و ترویج شوند که در آینده در این فضا حضور یابند.

وی افزود:در این ایستگاه ها کودکان می توانند نقاشی با موضوع انتخابات و تصویر ذهنی خود از این فضا را ترسیم کرده و در مسابقه شرکت کنند، ضمن آنکه صورت آنها نیز نقاشی می شود.

اسلاملو تصریح کرد: این ایستگاه ها در مسجد جامع کرج، مسجد مهدویه کرج و مسجد جامع رجائی شهر مستقر هستند.