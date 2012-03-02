بارش برف در سلسله و دلفان/ گرمای حضور مردم سرمای هوا را مغلوب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، از ساعات ابتدایی صبح امروز جمعه بارش برف و وزش باد در دو شهرستان سلسله و دلفان شدت گرفته ولی حضور مردم در پای صندوقهای رای ذره ای کاهش نداشته است.

یک شهروند الشتری در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان سلسله با کم نظیر خواندن حضور مردم، گفت: حضور مردم در شعب اخذ رای چهره ای سراسر شور و شعور به این شهرستان بخشیده است.

انتخابات در سلسله؛ گرمای حضور مردم رد پای برف را پاک کرده است

وی با بیان اینکه کسی امروز در این شهرستان در خانه نمانده و همه در پای صندوقهای رای حضور پیدا کرده اند، بیان داشت: تمام شعب اخذ سلسله رای به حدی شلوغ است که مردم باید ساعتها در صف بایستند که نوبت شان شود.

یکی دیگر از شهروندان الشتری سخنان وی را دنبال می کند و می گوید: در برخی از شعب اخذ رای مردم حتی یک ساعت قبل از آغاز رای گیری صف تشکیل داده بودند.

وی با اشاره به سردی هوا در این شهرستان عنوان کرد: گرمای حضور مردم رد پای برف را در خیابانهای شهر پاک کرده است.

این شهروند با تاکید بر اینکه مسئولان باید قدردان این حضو با عظمت باشند، تصریح کرد: این میزان مشارکت مسئولیت نمایندگان مجلس را دو چندان می کند.

گزارش مهر از روستاهای دلفان؛ حضوری زیر برف و باران

گزارش خبرنگار مهر از شهرستان دلفان نیز حکایت از حضور پرشور مردم این شهرستان در انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی دارد به طوریکه علی رغم بارش برف در شهر و روستاها از حضور مردم نه تنها کاسته نشده بلکه در حال افزایش است.

بنابر گزارش خبرنگار اعزامی مهر به روستاهای شهرستان دلفان بسیاری از روستائیان در انتخابات شرکت کرده و هنوز صفوف طولانی رای دهندگان در محل شعب اخذ رای موجود است.

اهالی روستاهای بخش خاوه شمالی شهرستان دلفان از روستاهای گاوبازه، سراب غضنفر، کفراج و شترخفت گرفته تا سرخانجوب و ایرانشهر مردم با وجود برف و باد در انتخابات مشارکت پرشور دارند.

امام جمعه نورآباد در رابطه با حضور و مشارکت حماسی مردم شهرستان دلفان در انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این حضور پرشور و شعور جای تقدیر و تشکر دارد.

مشارکت مردم لبیک به ندای رهبر انقلاب است

حجت الاسلام محمدتقی صرفی پور ادامه داد: انتخابات پرشور و حداکثری، تداوم بخش روند اعتلای جایگاه ایران در منطقه و تأثیرات الهام بخش انقلاب اسلامی نزد مردم مسلمان منطقه خواهد بود.

وی همچنین به دیگر برکات حضور حداکثری مردم اشاره کرد و گفت: حضور در انتخابات به معنی صیانت از انقلاب و نظام بوده که این امر مهم با مشارکت گسترده مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی تحقق می یابد.

امام جمعه نورآباد با تاکید بر اینکه حضور در انتخابات عالی ترین و بارزترین نشانه مقبولیت مردمی هر نظام به ویژه نظام جمهوری اسلامی است، افزود: حضور حداکثری در انتخابات جزء مطالبات اصلی مقام معظم رهبری است که مردم با حضور خود به ندای رهبری لبیک گفتند.

مهدی پازوکی سرپرست فرمانداری شهرستان نورآباد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور مردم شهرستان نورآباد در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: خوشبختانه تا کنون مردم این شهرستان حضوری پرشور و دشمن شکن داشته اند.

مشارکت مردم چشم همگان را خیره کرده است

وی با تاکید براینکه این حضور پرشور نشان دهنده حمایت و پشتیبانی مردم این شهرستان از نظام و ولایت فقیه است، عنوان کرد: امروز چشم جهانیان به میزان حضور مردم ایران اسلامی در پای صندوقهای رای است که خوشبختانه این حضور مردم موجب خیره شدن چشم همگان شده است.

سرپرست فرمانداری شهرستان نورآباد با تاکید بر اینکه همه تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات پرشور و گسترده در این شهرستان اندیشیده شده است، یادآور شد: در این راستا تعداد 106 شعبه اخذ رای در سطح شهرستان نورآباد کار جمع آوری آرای مردم را انجام می دهند.

پازوکی همچنین با اشاره به تعداد عوامل اجرایی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان نورآباد بیان داشت: تعداد چهار هزار و 200 نفر عوامل اجرایی، پشتیبانی، انتظامی و نظارتی در زمینه برگزاری انتخابات همکاری لازم را دارند.

بنابر این گزارش حوزه انتخابیه سلسله و دلفان یک نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد.