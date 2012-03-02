ادارات ثبت احوال مازندران تا پایان رای گیری باز است

فرج الله ملکی ظهر در بازدید از شعبات اخذ رای مرکز استان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ساعات اولیه شاهد حضور باشکوه همه اقشار در صحنه صندوق اخذ رای بودیم.

وی افزود:151 هزار رای اولی ها امسال برای اولین بار برای انتخاب نامزدهای مورد نظر خود به پای صندوق های اخذ رای می روند.

ملکی افزود: تمامی ادارات ثبت احوال در مازندران از ساعات 8 صبح تا پایان زمان اخذ رای همه ادارات ثبت احوال پاسخگویی به سئوالات احتمالی مردمی هستند.

وی به حضور حداکثری مردم در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره وافزود: مردم با حضورخود انقلاب اسلامی را درهمه زمینه بیمه کنند.

مازندران بیش از دو میلیون رای دهنده دارد.