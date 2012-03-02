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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۵۲

ملکی به مهر خبر داد:

ادارات ثبت احوال مازندران تا پایان رای گیری باز است

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل ثبت احوال مازندران گفت: تمامی ادارات ثبت احوال استان برای رفع نقص مدارک شناسایی شهروندان استان باز است.

فرج الله ملکی ظهر در بازدید از شعبات اخذ رای مرکز استان  در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ساعات اولیه شاهد حضور باشکوه همه اقشار در صحنه صندوق اخذ رای بودیم.

وی افزود:151 هزار رای اولی ها امسال برای اولین بار برای انتخاب نامزدهای مورد نظر خود به پای صندوق های اخذ رای می روند.

ملکی افزود: تمامی ادارات ثبت احوال در مازندران از ساعات 8 صبح تا پایان زمان اخذ رای همه ادارات ثبت احوال پاسخگویی به سئوالات احتمالی مردمی هستند.

وی به حضور حداکثری مردم در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره وافزود: مردم با حضورخود انقلاب اسلامی را درهمه زمینه بیمه کنند.

مازندران بیش از دو میلیون رای دهنده دارد.

کد مطلب 1548975

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