چنارانی ها در حال خلق حماسه ای دیگر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مشارکت گسترده مردم چناران، گلبهار و گلمکان بیانگر حضوری چشمگیر در دفاع از آرمانهای امام راحل و مقام معظم رهبری است.

ازدحام مردم ولایتمدار این سه شهر در پای صندوقهای رای به حدی است که صفهای طولانی برای دادن رای سبب شده که مردم بری انداختن رای خود به صندوق ساعاتی را در صف سپری کنند.

امام جمعه چناران در گفتگو با خبرنگار مهر از استقبال خوب مردم این خطه از انتخابات خبر داد و افزود: این حضور بیانگر این است که مردم همچنان پایبند به اصول و ارزشهای اسلامی و انقلابی هستند و به ندای رهبری لبیک گفتند.

حجت الاسلام مظفر تاجی افزود: حضور چشمگیر مردم در ساعات اولیه اخذ رای تجدید عهد دوباره با آرمانهای شهدا و ارزشهای اسلامی بود و تا پایان اخذ رای این حضور چشمگیر خواهد بود.