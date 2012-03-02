حبیب‌الله معتمدی با اشاره به شور انتخاباتی مردم این شهرستان و استقبال مردم از انتخابات گفت: شهرستان مبارکه در حال حاضر با شور انتخاباتی بسیاری مواجه است و مردم این شهرستان استقبال بسیاری از برنامه‌های انتخاباتی به عمل آورده اند.

وی با بیان اینکه از ابتدا هم پیش‌بینی استقبال مردم این شهرستان از انتخابات باشکوه باشد، تصریح کرد: مردم این شهرستان همچون راهپیمایی 22 بهمن استقبال بسیاری از انتخابات خواهند داشت و با حضور خود در صحنه از آرمانهای امام و انقلاب دفاع می‌کنند و این حضور از صبح امروز کاملا مشهود است.

فرماندار مبارکه با بیان اینکه انتخابات مجلس در مبارکه به صورت 100 درصد مکانیزه انجام می‌شود، تصریح کرد: مبارکه به دلیل زیرساختهای موجود، نیروی انسانی موجود و آمادگی کافی مردم شهرستان به عنوان تنها شهرستان استان برای برگزاری انتخابات مکانیزه مطرح است.

وی به حضور نیروهای مردمی در عوامل انتخاباتی شهرستان اشاره کرد و بیان داشت: 850 نفر از مردم شهرستان در برگزاری انتخابات ما نقش دارند و در جمع عوامل برگزار کننده انتخابات ما در 64 حوزه اخذ رای حضور پیدا می‌کنند.

معتمدی با بیان اینکه 64 حوزه اخذ رای در شهرستان مبارکه وجود دارد، گفت: از این تعداد 19 شعبه اخذ رای در بخش گرکن جنوبی و 45 حوزه در بخش مرکزی مبارکه وجود دارد. هم‌اکنون آموزش‌های لازم برای برگزاری انتخابات در مبارکه در قالب چند نوبت مانور انجام شده و آموزش‌های لازم در مصلی‌های نماز جمعه و برخی مدارس و مراکز علمی شهرستان داده شده است.

وی اضافه کرد: تعداد کاندیداهای شهرستان مبارکه هفت نفر و علی ایرانپور، علی فخری، سید علیمحمد موسوی، عباس صالحی، علی رمضانی، کاظم یزدانی و فردین باقری، کاندیداهای مبارکه برای حضور در مجلس شورای اسلامی هستند.