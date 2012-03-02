به گزارش خبرگزاری مهر، به تازگی کتاب "پیشوایی فراتر از زمان" به قلم دکتر محمود سریعالقلم استاد روابط بینالملل دانشگاه شهید بهشتی منتشر و به شیوهای نوین به ابعاد تربیتی، علمی و اخلاقی و جامعیت امام موسی صدر پرداخته است.
نشست هفتگی شهر کتاب روز سهشنبه شانزدهم اسفند ساعت 16:30 به نقد و بررسی کتاب "پیشوایی فراتر از زمان" اختصاص دارد که با حضور دکتر سیدکاظم صدر، حجتالاسلام مهدی مهریزی و دکتر محمود سریعالقلم در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می شود.
مرکز فرهنگی شهر کتاب در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم واقع و ورود برای علاقهمندان آزاد است.
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