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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۱۱

"پیشوایی فراتر از زمان" بررسی می‌شود

"پیشوایی فراتر از زمان" بررسی می‌شود

کتاب "پیشوایی فراتر از زمان" بعنوان درآمدی بر نظام فکری و سیره عملی امام موسی صدر ، اثر محمود سریع‌القلم روز سه شنبه 16 اسفندماه با حضور مؤلف در مرکز فرهنگی شهر کتاب نقد و بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به تازگی کتاب "پیشوایی فراتر از زمان" به قلم دکتر محمود سریع‌القلم استاد روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی منتشر و به شیوه‌ای نوین به ابعاد تربیتی، علمی و اخلاقی و جامعیت امام موسی صدر پرداخته است.

نشست هفتگی شهر کتاب روز سه‌شنبه شانزدهم اسفند ساعت 16:30 به نقد و بررسی کتاب "پیشوایی فراتر از زمان" اختصاص دارد که با حضور دکتر سیدکاظم صدر، حجت‌الاسلام مهدی مهریزی و دکتر محمود سریع‌القلم در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می شود.

مرکز فرهنگی شهر کتاب در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم واقع و ورود برای علاقه‌مندان آزاد است.

کد مطلب 1548980

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