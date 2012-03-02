به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسین مظاهری از انداختن رای خود در صندوق در جمع خبرنگاران با بیان اینکه انتخابات دلیل بر شور و تحرک مردم است، بیان داشت: مردم اگر بخواهند شور و تحرک نظام را نشان دهند باید در انتخابات شرکت کنند.

وی با اشاره به اینکه حضور آحاد مردم در انتخابات شعار نظام است، گفت: بنا به فرموده امام خمینی (ره) مجلس در رأس امور قرار دارد بنابراین تمامی مردم باید در انتخابات شرکت کنند.

رئیس حوزه علمیه اصفهان با تاکید بر اینکه از آن جایی که انتخابات تائید نظام محسوب می‌شود بنابراین بر همه آحاد جامعه فرض است که در انتخابات شرکت کنند، تصریح کرد: شرکت در انتخابات به نوعی تائید نظام و مشت محکمی بر دهان استکبار است.

وی با اشاره به اینکه مردم ایران ثابت کرده‌اند که در 33 سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته حاضر هستند، تمام دارایی خود را فدای نظام کنند، اظهار داشت: به فضل خداوند شرکت در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی برکت خوبی برای مردم دارد.

