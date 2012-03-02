عامل قتل در ساختمان نیمه کاره پای چوبه دار

به گزارش خبرنگار مهر، پنجم آبان ماه سال 87 قتل مرد جوانی در یک ساختمان نیمه کاره به کارآگاهان پلیس آگاهی اطلاع داده شد. ماموران پس از حضور در محل در نخستین تحقیقات دریافتند مقتول به نام انور نگهبان این ساختمان بود که با ضربه های چاقو از پا درآمده بود.

پس از بررسی های مقدماتی جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و یک تیم از کارآگاهان تحقیقات برای افشای راز این جنایت را آغاز کردند.



در جریان تجسس های پلیسی مشخص شد شب حادثه یکی از دوستان مقتول به نام علی اصغر مهمان او بوده است.



با کشف این سرنخ ماموران سراغ علی اصغر رفته اما دریافتند او همزمان با این قتل ناپدید شده است.



پس از تجسس های گسترده مشخص شد علی اصغر به شهرستان نیریز گریخته است. بلافاصله ماموران با نیابت قضایی راهی این شهر شده و متهم را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.



علی اصغر پس از انتقال به اداره آگاهی لب به اعتراف گشود و به قتل دوستش اعتراف کرد.



در ادامه با توجه به پیدا نشدن اولیای دم انور دادستان برای متهم تقاضای قصاص کرد و پرونده برای محاکمه به شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.



در جلسه محاکمه که شانزدهم شهریور امسال برگزار شد متهم با قبول اتهام قتل عمد گفت: شب حادثه میهمان مقتول بودم . رفتارهای او عجیب بود به همین خاطر تصور کردم قصد آزار و اذیت مرا دارد و در دفاع از خود او را کشتم.



در ادامه قضات دادگاه علی اصغر را به قصاص محکوم کردند که حکم مجازات او از سوی قضات شعبه 15 دیوان عالی کشور تایید شد.

