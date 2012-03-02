تاکسیرانی کرج خودروهای مورد نیاز ستاد انتخابات را تامین کرده است

کریم افشار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خانواده تاکسیرانی در انتخابات حضوری با شکوه خواهد داشت.

وی حضور باشکوه مردم در انتخابات روز جاری را مشت محکمی بر دهان استکبار خواند.

افشار افزود: یک هزار دستگاه تاکسی در اختیار ستاد انتخابات کرج گذاشته شده است.

نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور با تاکید بر حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای بیان کرد: حضور مردم در عرصه های انتخاباتی در واقع رای ملت به نظام جمهوری اسلامی ایران است.

افشار اظهارداشت: مردم با شرکت در عرصه های اجتماعی و سیاسی به نوعی سرنوشت و آینده زندگی خود را تعیین می کنند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی کرج از تلاش دست اندرکاران ستاد انتخابات قددرانی کرده و گفت: در صورت نیاز ستاد تعداد خودروی بیشتری در اختیار ستاد قرار می گیرد.