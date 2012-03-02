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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۵۵

مردم امامزاده عبدالله آمل زیر بارش برف پای صندوقهای رای رفتند

مردم امامزاده عبدالله آمل زیر بارش برف پای صندوقهای رای رفتند

آمل - خبرگزاری مهر: بخشدار امامزاده عبدالله آمل، ازحضور پرشور مردم این بخش در زیر بارش برف درهشت روستای این بخش خبر داد.

یحیی عسگری پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون بارش خفیف برف که از شامگاه پنجشنبه درهشت روستای بخش امامزاده عبدالله(ع) آمل در حال باریدن استٰ، درپای صندوق های اخذ رای حضور دارند.

وی افزود: هم اکنون با وجود ادامه بارش برف در روستاهای نشل، اندوار، هلی چال، کوین، کمربن، خشواش، توران کلا و لیوی جون" عوامل شعب اخذ رای دراین روستاها حضور دارند و آراء مردم این روستاها را جمع آوری می کنند.

بخشدار امامزاده عبدالله آمل، حضور مردم این بخش در نهمین دوره انتخابات مجلس را پرشور خواند و اضافه کرد: این بخش پس ازگذشت حدود دوسال از زمان تاسیس آن، نخستین انتخابات مستقل را تجربه می کند وبرای برگزاری این انتخابات 28صندوق جمع آوری آرا در بخش امامزاده عبدالله آمل، در نظرگرفته شده که ازاین تعداد 19صندوق ثابت و9 صندوق سیار است.

عسگری پور، حضور پرشور مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس را بسیار مهم و تعیین کننده در سرنوشت کشور خواند و گفت: امروز همه دنیا به این انتخابات چشم دوخته است و تصور می کند می تواند نقشه خود را عملی کند اما در این انتخابات نیز مردم به خوبی پاسخ آنها را خواهند داد.

کد مطلب 1548985

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