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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۳۳

بارش برف و باران شدید در ایلام/ مردم استان در پای صندوقهای رای

بارش برف و باران شدید در ایلام/ مردم استان در پای صندوقهای رای

ایلام - خبرگزاری مهر: در حالی که بارش شدید برف و باران در استان ایلام از صبح امروز آغاز شده ولی مردم استان در پای صندوقهای رای حاضر هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف و باران شدید به خصوص در شهر ایلام که از صبح امروز آغاز شده مانع از حضور مردم استان در پای صندوقهای رای نشده است.

مردم استان ایلام از همان آغاز شروع انتخابات حضوری پر شور و پر رنگ در پای صندوقهای اخذ رای داشتنند و بارش شدید برف باز حضور مردم استان در پای صندوقها پر شور است.

بارش برف و باران صبح امروز باعث لغو پروازهای فرودگاه ایلام نیز شد که گرد و غبار روز گذشته استان را پاک کرد.

هم اکنون طبق گفته مسئولان با وجود بارش برف و بارن در کلیه نقاط استان، صندوقهای رای مملو از حضور گرم مردم است.

کد مطلب 1548986

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