فعالیت صندوقهای سیاراصفهان برای افرادی که توان حضور در شعب را ندارند

محمد حسین موسوی دقایقی پیش در کنار صندوق سیار 454 در میدان امام (ره) در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور بی‌بدیل و بی‌نظیر اصفهانی‌ها با آغار فعالیت صندوق‌های رأی‌گیری أخذ رأی بری این دوره از انتخابات مجلس شورای به وضوح قابل مشاهده بوده است.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر فعالیت صندوق‌های ثابت صندوق‌های سیار نیز به اخذ آرای مردم می‌پردازند، ادامه داد: در حلب حاضر افراد می‌توانند به صورت حضور در پای صندوق‌های ثابت اخذ رأی در این دوره از انتخابات شرکت کنند.

مسئول صندوق‌های سیار شهرستان اصفهان بیان داشت: افرادی که به دلایل مختلفی نمی‌توانند در پای صندوق‌های رأی حاضر شوند، می‌توانند آرای خود را برای این دوره از انتخابات در صندوق‌های سیار بیندازند.

وی با اشاره به اینکه حضور مردم در این دوره از انتخابات به صورت چشمگیر است، افزود: ملت ایران با حضور در پای صندوق های اخذ رأی اتحاد و انسجام خود را به تمامی دنیا ثابت می‌کنند.

