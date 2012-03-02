ارسال لحظه ای اطلاعات شعب رای مشهد به ستاد مرکزی/ کمبود تعرفه نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، حسن موحدیان قبل از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران در محل ستاد انتخابات فرمانداری مشهد اظهارکرد: در حال حاضر مردم با حضور پرشور خود در حال رای دادن به نامزدهای مدنظر خود هستند.

وی درباره کمبود احتمالی تعرفه رای در شعب اخذ رای تصریح کرد: تاکنون مشکل خاص و کمبودی در این مورد وجود نداشته و در صورت لزوم تعرفه بیشتر این مهم به سرعت تامین خواهد شد.

موحدیان تصریح کرد: برخی از شعب اخذ رای به صورت آنلاین با ستاد مرکزی ارتباط دارند و در صورتی که ارتباط آنها قطع شود به صورت آفلاین اطلاعات را ثبت کرده و به محض برقراری ارتباط اطلاعات را به مرکز ارسال می‌کنند.