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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۱۷

موحدیان خبر داد:

ارسال لحظه ای اطلاعات شعب رای مشهد به ستاد مرکزی/ کمبود تعرفه نداریم

ارسال لحظه ای اطلاعات شعب رای مشهد به ستاد مرکزی/ کمبود تعرفه نداریم

مشهد - خبرگزاری مهر: فرماندار مشهد گفت: اطلاعات شعب اخذ رای به صورت آنلاین به ستاد ارسال می شود و هم اکنون انتخابات در این شهرستان در امنیت کامل در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن موحدیان قبل از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران در محل ستاد انتخابات فرمانداری مشهد اظهارکرد: در حال حاضر مردم با حضور پرشور خود در حال رای دادن به نامزدهای مدنظر خود هستند.

وی درباره کمبود احتمالی تعرفه رای در شعب اخذ رای تصریح کرد: تاکنون مشکل خاص و کمبودی در این مورد وجود نداشته و در صورت لزوم تعرفه  بیشتر این مهم به سرعت تامین خواهد شد.

موحدیان تصریح کرد: برخی از شعب اخذ رای به صورت آنلاین با ستاد مرکزی ارتباط دارند و در صورتی که ارتباط آنها قطع شود به صورت آفلاین اطلاعات را ثبت کرده و به محض برقراری ارتباط اطلاعات را به مرکز ارسال می‌کنند.

کد مطلب 1548988

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