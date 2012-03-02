برنده واقعی انتخابات مردم هستند

یدالله اکبرزاده پس از انداختن رای خود در شعبه اخذ رای تکیه اسک آمل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه با تمهیداتی که در این شهرستان از ماه های گذشته اندیشیده شده حضور پرشور مردم در پای صندوق های اخذ رای فراهم شده است.

فرماندار آمل ادامه داد: برای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در این شهرستان 330 صندوق اخذ رای درنظر گرفته شده که به بخش های لاریجان، مرکزی، دابودشت وامامزاده عبدالله (ع) آمل ارسال شده است.

اکبرزاده گفت: خوشبختانه با فراهم کردن زیرساختهای انتخاباتی اکنون مشکلی در شعبه های اخذ رای وجود ندارد.

وی اضافه کرد: حدود 233 هزار نفر در شهرستان آمل واجد شرایط رای دادن هستند که حدود 19هزارنفر رای اولی هستند.

شهرستان آمل در کرسی مجلس یک نماینده دارد.