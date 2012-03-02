شرکت در انتخابات مقابله با استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی اکبر مسعودی خمینی ظهر جمعه پس از انداختن رای خود در صندوق سیار شماره 409 در حرم مطهر حضرت معصومه(س) در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: مردم متعهد ایران اسلامی از 45 سال پیش تاکنون در صحنه مبارزه با استکبار بودند و از چنین مردمی توقع است که در تمام مراحل انقلاب با حضرت امام و مقام معظم رهبری باشند.



وی اضافه کرد: اگر ما طبق فرمایش امام راحل پشتیبان ولایت فقیه باشیم، هیچ گاه ضرر نخواهیم دید و اگر دنبال امام و رهبری و علما نباشیم قطعا زمین خواهیم خورد.



آیت‌الله مسعودی خمینی تاکید کرد: مردم شهید پرور ایران در تمام صحنه‌ها حضور داشته و دارند و از سده 41 که ما با امام خمینی(ره) بودیم تاکنون بحمدالله با شور و شوق فراوان در همه عرصه‌ها به خصوص انتخابات حضور پیدا می‌کنند.



وی تاکید کرد: اگرچه مردم با برخی از سلیقه‌ها مخالف بودند امام در عین حال نظام و امام و رهبری و مراجع را در نظر می‌گرفتند و با حضور در عرصه‌ها مشت محکمی بر دهان استکبار می‌زدند و امیدواریم تا آخر عمر در صحنه مبارزه با استکبار باشیم.

