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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۰۶

حجت الاسلام باوقار:

انتخابات هدیه الهی برای ملت ایران است

اردبیل - خبرگزاری مهر: امام جمعه مشگین شهر با اشاره به اهمیت انتخابات در کشور گفت: انتخابات هدیه الهی برای ملت ایران است که با حضور حداکثری باید قدر این هدیه الهی را دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا باوقار در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان مشگین شهر با اشاره به وظیفه ملی برای شرکت در انتخابات افزود: با شرکت در انتخابات باید وظیفه دینی و شرعی خود را ادا و دشمنان را مایوس کنیم.

وی با بیان اینکه انتخابات سرنوشت ملت را تعیین می کند، اضافه کرد: ملت ایران با حضور حداکثری در انتخابات و رای دادن به افراد اصلح نقش مهم خود را به خوبی ایفا می کنند تا سرنوشت چهار ساله خود را مهندسی کرده باشند.

امام جمعه مشگین شهر شرکت در انتخابات را وظیفه ملی و دینی برشمرد و تصریح کرد: مردم ایران با شرکت در انتخابات شکوه دیگری را به جهانیان نشان دادند.

وی با اشاره به حضور همیشگی مردم مشگین شهر در صحنه های مختلف سیاسی کشور گفت: مردم این شهرستان بار دیگر حمایت از نظام و رهبری را با شرکت در انتخابات اعلام کرده و دشمنان انقلاب را ناامیدتر از همیشه کردند.

باوقار حضور مردم مشگین شهر در انتخابات را با شکوه عنوان کرد و یادآور شد: مردم از ساعات اولیه اخذ رای با حضور در شعب اخذ رای خود را برای انتخاب اصلح آماده کرده تا نماینده ای از جنس مردم را به مجلس که در راس امورات کشور قرار دارد، انتخاب کنند.
 

کد مطلب 1548995

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