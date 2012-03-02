حضور چشمگیر پلدختریها در انتخابات/ حماسه ای دیگر در راه است!

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهرستان پلدختر از آغاز رأی ‌گیری با تشکیل صفهای طولانی اخذ رای، بار دیگر حضور بی نظیری را در پای صندوق های رای به نمایش گذاشتند.

فرماندار پلدختر در جریان بازدید از صندوقهای اخذ رای این شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برابر ارزیابی های صورت گرفته تاکنون از این حوزه انتخابیه و بخشهای تابعه و حوزه فرعی معمولان استقبال مردم پای صندوق های رای بیش از حد تصور است و این حضور حماسی مردم در انتخابات امروز افتخار دیگری برای ایران اسلامی رقم خواهد زد.

فریدون رشیدی افزود: خوشبختانه شور و حال وصف نشدنی در شهرستان پلدختر برپاست و پیر و جوان و زن و مرد همه پای صندوقهای رای حاضر شده و خود را در آینده کشورشان سهیم می دانند.

فرماندار پلدختر با تاکید بر اینکه لحظه به لحظه نیز بر جمعیت حاضر افزوده می شود، یادآور شد: در مدتی که از کار رای گیری گذشته هیچ مشکلی وجود نداشته و انتخابات و کار اخذ رای با سلامت در حال انجام است.

وی گفت: حوزه های اخذ رای در شهرستان پلدختر با استقبال گسترده و ازدحام جمعیت روبروست و مردم آمده اند که پاسخی دشمن شکن به استکبار جهانی بدهند و اعلام کنند با تاسی از منویات رهبر معظم انقلاب همچنان در صحنه هستند.

رشیدی افزود: تاکیدات رهبر معظم انقلاب برای شرکت در انتخابات و رضایتمندی مردم از خدمات دولت امروز باعث حضور گسترده مردم در شعبه های اخذ رای شده است.

فرماندار پلدختر گفت: حضور با بصیرت مردم این شهرستان در 33 سال انقلاب اسلامی به ویژه در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی چشمگیر و مثال زدنی است.

وی حضور خوب مردم در انتخابات را بیانگر حمایت جدی آنها از انقلاب و تبعیت از مقام معظم رهبری و خون مقدس شهدا دانست و عنوان کرد: امروز هر رای مردم ایران ضربه ای بر پیکر استکبار و دشمنان خواهد بود.

رشیدی از همه مردم ولایی شهرستان پلدختر دعوت کرد رای دادن را به تاخیر نینداخته و به عنوان یک تکلیف و وظیفه هر چه سریعتر با حضور در پای صندوق های اخذ رای در تعیین سرنوشت خود شرکت کنند.

وی تعداد شعب اخذ رأی در حوزه انتخابیه این شهرستان را 89 شعبه عنوان کرد و گفت: از این تعداد، 43 شعبه ثابت و مابقی سیار است که 33 شعبه اخذ رای شهری و 56 شعبه روستایی است.

رشیدی افزود: مردم شهرستان پلدختر همواره و پیوسته در خط انقلاب، امام، رهبری، نظام و راه شهدا بوده و هستند و با حضوری گسترده بار دیگر مشت محکمی بر دهان همه یاوه گویان خواهند زد.

فرماندار پلدختر از مردم ولایتمدار شهرستان خواست که در انتخاب اصلح ترین نماینده حساسیت به خرج دهند که نماینده شایسته برای دفاع از پلدختر در مجلس داشته باشیم.

وی افزود: با توجه به فضایی که در شهرستان شاهد هستیم پیش بینی می شود تا 90 درصد مردم در این دوره از انتخابات حضور داشته باشند.