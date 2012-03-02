مردم با حضور در انتخابات توطئه های دشمن را منکوب می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در خطبه های این هفته نماز جمعه ساری اظهار داشت: با حضور مردم بود که کشور در مقابل توطئه ها و نقشه های دشمن بیمه شد و انقلاب با قدرت و اقتدار راه خود را با همان اصول امام راحل و مقام معظم رهبری ادامه می دهد.

وی با اشاره به اینکه اقتدار انقلاب به برکت حضور مردم است، گفت: انتخابات حضور قدرت مردم است.

خطیب جمعه مردم ساری یادآور شد: بیاییم برای چندمین بار سیلی سختی به چهره استکبار و دشمنان بزنیم و در پایان رای گیری امروز ، بار دیگر دل امام راحل و رهبر انقلاب ، ارواح شهدا و خودمان را خوشحال کنیم.



وی ادامه داد: اسلام در حال جهان شمول شدن است ، آمارهای خوبی داریم که مسیحی ها و خارجی ها رو به اسلام آورده اند.

طبرسی با بیان اینکه جشن احسان و نیکوکاری را در پیش داریم، گفت: از این فرصت طلایی استفاده کنیم و بخشی از احسان و مالمان را در بانک معنوی خدایی حساب باز کنیم و بگذاریم که در قیامت به درد ما بخورد.

وی با اشاره به اینکه جشن احسان و نیکوکاری خروجی خوبی دارد، تصریح کرد: هر کسی به اندازه وسع خود دستگیری و انفاق کند و بدانیم که امامان و پیامبر ما بخش عظیمی از زندگی خود را صرف کارهای اجتماعی و معنوی می کردند.

طبرسی اظهار داشت: در جوامع غیر دینی کار خوب یک خدمت است اما در جوامع دینی علاوه بر خدمت ، دارای عجر معنوی است.

وی با بیان اینکه 30 انتخابات گذشته با حضور مردم بوده است ، تصریح کرد: وی با بیان اینکه کمیته امداد از نهادهای خدمتگزار است که سرپرستی خانواده های بدسرپرست و یا بی سرپرست و فقرا را بر عهده دارد ، افزود: 13هزار خانواده محروم در ساری داریم که بیش از 20 هزار نفر هم جمعیت این خانواده ها است.

طبرسی با اشاره به اینکه به برکت این کمیته و فکر نورانی امام راحل ، این نهاد به کمک محرومان می شتابد یادآور شد: کمیته امداد خروجی خوبی دارد و بی منت خدمت انجام می دهد.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اهمیت درخت و درختکاری گفت: تخریب جنگل کار افراد نادان است که برای کسب درآمد ، سلامت مردم و محیط زیست جامعه را آلوده می کنند و نمی دانند درختان چه اندازه اهمیت دارند.

وی با بیان اینکه فوائد جنگل بسیار است و باید قدر جنگل و فضایی را که خدا به ما داد بدانیم ، مازندران بهشت ایران بلکه بهشت دنیا است ، تصریح کرد: نگذاریم دست یک مشت جنگل خوارها و فرصت طلبان این جنگل ها از بین برود و ما را آسیب پذیر کنند.