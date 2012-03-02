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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۱۱

طبرسی اعلام کرد:

مردم با حضور در انتخابات توطئه های دشمن را منکوب می کنند

مردم با حضور در انتخابات توطئه های دشمن را منکوب می کنند

ساری - خبرگزاری مهر: امام جمعه ساری گفت: مردم با حضور در انتخابات مجلس نهم، تمامی توطئه های دشمن را منکوب می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در خطبه های این هفته نماز جمعه ساری اظهار داشت: با حضور مردم بود که کشور در مقابل توطئه ها و نقشه های دشمن بیمه شد و انقلاب با قدرت و اقتدار راه خود را با همان اصول امام راحل و مقام معظم رهبری ادامه می دهد.

وی با اشاره به اینکه اقتدار انقلاب به برکت حضور مردم است، گفت: انتخابات حضور قدرت مردم است.

خطیب جمعه مردم ساری یادآور شد: بیاییم برای چندمین بار سیلی سختی به چهره استکبار و دشمنان بزنیم و در پایان رای گیری امروز ، بار دیگر دل امام راحل و رهبر انقلاب ، ارواح شهدا و خودمان را خوشحال کنیم.
 
وی ادامه داد: اسلام در حال جهان شمول شدن است ، آمارهای خوبی داریم که مسیحی ها و خارجی ها رو به اسلام آورده اند.

طبرسی با بیان اینکه جشن احسان و نیکوکاری را در پیش داریم، گفت: از این فرصت طلایی استفاده کنیم و بخشی از احسان و مالمان را در بانک معنوی خدایی حساب باز کنیم و بگذاریم که در قیامت به درد ما بخورد.

وی با اشاره به اینکه جشن احسان و نیکوکاری خروجی خوبی دارد، تصریح کرد: هر کسی به اندازه وسع خود دستگیری و انفاق کند و بدانیم که امامان و پیامبر ما بخش عظیمی از زندگی خود را صرف کارهای اجتماعی و معنوی می کردند.

طبرسی اظهار داشت: در جوامع غیر دینی کار خوب یک خدمت است اما در جوامع دینی علاوه بر خدمت ، دارای عجر معنوی است.

وی با بیان اینکه 30 انتخابات گذشته با حضور مردم بوده است ، تصریح کرد: وی با بیان اینکه کمیته امداد از نهادهای خدمتگزار است که سرپرستی خانواده های بدسرپرست و یا بی سرپرست و فقرا را بر عهده دارد ، افزود: 13هزار خانواده  محروم در ساری داریم که بیش از 20 هزار نفر هم جمعیت این خانواده ها است.

طبرسی با اشاره به اینکه به برکت این کمیته و فکر نورانی امام راحل ، این نهاد به کمک محرومان می شتابد یادآور شد: کمیته امداد خروجی خوبی دارد و بی منت خدمت انجام می دهد.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اهمیت درخت و درختکاری گفت: تخریب جنگل کار افراد نادان است که برای کسب درآمد ، سلامت مردم و محیط زیست جامعه را آلوده می کنند و نمی دانند درختان چه اندازه اهمیت دارند.

وی با بیان اینکه فوائد جنگل بسیار است و باید قدر جنگل و فضایی را که خدا به ما داد بدانیم ، مازندران بهشت ایران بلکه بهشت دنیا است ، تصریح کرد: نگذاریم دست یک مشت جنگل خوارها و فرصت طلبان این جنگل ها از بین برود و ما را آسیب پذیر کنند.

کد مطلب 1548998

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