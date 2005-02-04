برپايي همايش هاي آييني نبايد جنبه تبليغاتي داشته باشند

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" پري صابري نمايشنامه نويس وكارگردان تئاتر در مورد ضرورتهاي توجه هنرمندان به فرهنگ محرم گفت: فرهنگ ايران شاخه هاي مختلفي دارد كه محرم شاخه اصلي باورهاي ديني مردم است و ريشه در قرن هاي گذشته دارد در همين راستا تئاتر نيز داراي دو شاخه تراژدي و كمدي است كه حكم پدر و مادر تئاتر ايران را دارند و مي توان به فرهنگ عاشورا ازاين طريق پرداخت.

وي با اشاره به كم توجهي به فرهنگ محرم هنرهاي نمايشي بيان داشت: يك مقدار به فرهنگ خودمان كم توجه هستيم ، اين در حالي است كه ما داراي تمدن كهن و والا هستيم اغلب گروههاي حماسه نسبت به فرهنگ كهن آشنايي كامل ندارند واز هنرمند تا افراد عادي به آن بي اعتنا هستيم و احال آن كه بايد به اصل خويش ايمان داشته باشيم .

اين كارگردان تئاتر افزود: فرهنگ محرم يك رويداد آئيني است كه اگراين فرهنگ عظيم را به صورت نامناسب به نمايش در آوريم ازعظمت آن كاسته مي شود از اين رو از طريق هنرهاي نمايشي نمي توان با عاشورايي برخورد كرد.

وي نقش مراكزي چون تئاتر شهر را در زنده نگاه داشتن آيين هاي عاشورايي موثر خواند و تصريح كرد: حمايت اگرجنبه تبليغاتي نداشته باشد خوب است.

صابري ياد آور شد: آشنا كردن جوانان با فرهنگ عاشورا و آموزش آنان از طريق اساتيد اين عرصه مي تواند غفلت را جبران كند.

گفتني است نخستين همايش سراسري آيين هاي عاشورايي از هيجدهم بهمن تا سوم اسفند ماه در مجموعه تئاتر شهر برگزارمي شود.