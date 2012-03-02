حضور پرشور مردم در پای صندوق های رای ادامه راه شهداست

سیدمهدی ساداتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استقبال گسترده مردم در زادگاه بنیانگذار رهبر کبیر انقلاب اسلامی از حضور در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، تجدید میثاق با آرمان های امام راحل، شهدا، انقلاب و سیلی محکمی بر دهان استکبار است.

وی اظهار کرد: مردم شهرستان خمین و ایران اسلامی در روز 12 اسفند حماسه ای دیگر آفریدند و به همه جهانیان فهماندند همواره پایبند به اهداف و شعارهای انقلاب اسلامی هستند و در این راه ذره ای از مواضع خود عقب نشینی نمی کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر خمین، حضور بابصیرت مردم در پای صندوق های رای را نماد همبستگی بین امت و دولت خواند و افزود: وجود اقشار مختلف مردم از زن و مرد و پیر و جوان و رای اولی ها در پای صندوق های رای، نشان از مقبولیت نظام نزد آحاد ملت ایران دارد.

وی بیان کرد: این حضور آگاهانه، خنثی کننده تمام دشمنی ها و تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران است و کشورهایی را که در راه سلطه غرب با آنان هم پیمان شده اند بیش از پیش متضرر کرده است.

شهرستان خمین با 110 هزار نفر جمعیت، یک نماینده به مجلس شورای اسلامی معرفی می کند.