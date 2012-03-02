به گزارش خبرنگار مهر، عباس راشاد ظهر جمعه در حاشیه بازدید از شعب اخذ رأی در سطح شهر زنجان در گفتگو با خبرنگاران افزود: مردم ایران با حضور در انتخابات می‌خواهند ثابت کنند که عبد خدا بوده و بزرگ باقی خواهند ماند.



وی ادامه داد: مردم کشورهای اسلامی در شرایط حساس کنونی چشم به حضور مردم ایران در انتخابات مجلس دارند، چرا که انقلاب اسلامی ایران الگویی بی‌بدیل برای همه آزادگان جهان است و باید از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده کرد.



راشاد با بیان اینکه دشمنان به‌طور کامل شرایط فعلی کشور را رصد می‌کنند و منتظر فرصتی هستند تا به کشور صدمه وارد کنند، افزود: قطعا در امتحان فعلی ملت ایران برنده خواهند شد و بار دیگر به دشمنان ثابت خواهد کرد که ایرانیان پیرو ولایت‌فقیه بوده و در مسیر اعتلای اسلام گام برمی‌دارند.



فرماندار زنجان به ضرورت توجه به خواسته‌های مردم از سوی منتخبان نیز اشاره کرد و گفت: این مردم در همه صحنه‌ها وفاداری خود به نظام را ثابت کرده‌اند و باید قدردان آنها باشیم.

