  1. استانها
  2. زنجان
۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۴۵

راشاد:

مردم بار دیگر ثابت خواهند کرد که انقلاب را جزوی از خود می‌دانند

مردم بار دیگر ثابت خواهند کرد که انقلاب را جزوی از خود می‌دانند

زنجان - خبرگزاری مهر: فرماندار زنجان با اشاره به اینکه حضور در انتخابات نشان‌دهنده هوشیاری مردم ایران است، گفت: مردم بار دیگر ثابت خواهند کرد که انقلاب را جزوی از خود می‌دانند.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس راشاد ظهر جمعه در حاشیه بازدید از شعب اخذ رأی در سطح شهر زنجان  در گفتگو با خبرنگاران افزود: مردم ایران با حضور در انتخابات می‌خواهند ثابت کنند که عبد خدا بوده و بزرگ باقی خواهند ماند.
 
وی ادامه داد: مردم کشورهای اسلامی در شرایط حساس کنونی چشم به حضور مردم ایران در انتخابات مجلس دارند، چرا که انقلاب اسلامی ایران الگویی بی‌بدیل برای همه آزادگان جهان است و باید از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده کرد.
 
راشاد با بیان اینکه دشمنان به‌طور کامل شرایط فعلی کشور را رصد می‌کنند و منتظر فرصتی هستند تا به کشور صدمه وارد کنند، افزود: قطعا در امتحان فعلی ملت ایران برنده خواهند شد و بار دیگر به دشمنان ثابت خواهد کرد که ایرانیان پیرو ولایت‌فقیه بوده و در مسیر اعتلای اسلام گام برمی‌دارند.
 
فرماندار زنجان به ضرورت توجه به خواسته‌های مردم از سوی منتخبان نیز اشاره کرد و گفت: این مردم در همه صحنه‌ها وفاداری خود به نظام را ثابت کرده‌اند و باید قدردان آنها باشیم.
 
کد مطلب 1549003

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها