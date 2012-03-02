  1. استانها
  2. البرز
۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۳۴

ثبت احوال البرز تا پایان زمان رای گیری به متقاضیان خدمات می دهد

ثبت احوال البرز تا پایان زمان رای گیری به متقاضیان خدمات می دهد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل ثبت احوال البرز گفت: تا پایان روز جمعه ثبت احوال البرز برای پاسخگویی به مسائل متقاضیان و تسهیل در رای دادن آنان دایر است.

محمد میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت حضور حداکثری در انتخابات و فراهم کردن شرایط آن برای واجدین شرایط رای دادن، گفت: با توجه به فراهم کردن شرایط حضور حداکثری، تمامی افرادی که شناسنامه های آنها مفقود شده و تشکیل پرونده داده اند می توانند با مراجعه به ثبت احوال شهرستان شناسنامه المثنی دریافت کنند.

وی افزود: صدور شناسنامه المثنی برای واجدین شرایط رای دادن که شناسنامه آنها صادره از استان البرز است، یک روزه و بدون نوبت انجام می شود.

میرزایی یادآور شد: کلیه ادارات و نمایندگی های ثبت احوال استان البرز امروز تا پایان وقت قانونی انتخابات به متقاضیان خدمات ارائه می دهند.

کد مطلب 1549006

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها