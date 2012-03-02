ثبت احوال البرز تا پایان زمان رای گیری به متقاضیان خدمات می دهد

محمد میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت حضور حداکثری در انتخابات و فراهم کردن شرایط آن برای واجدین شرایط رای دادن، گفت: با توجه به فراهم کردن شرایط حضور حداکثری، تمامی افرادی که شناسنامه های آنها مفقود شده و تشکیل پرونده داده اند می توانند با مراجعه به ثبت احوال شهرستان شناسنامه المثنی دریافت کنند.

وی افزود: صدور شناسنامه المثنی برای واجدین شرایط رای دادن که شناسنامه آنها صادره از استان البرز است، یک روزه و بدون نوبت انجام می شود.

میرزایی یادآور شد: کلیه ادارات و نمایندگی های ثبت احوال استان البرز امروز تا پایان وقت قانونی انتخابات به متقاضیان خدمات ارائه می دهند.