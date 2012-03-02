توصیه جنتی به منتخبان مردم در انتخابات مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان ظهر امروز جمعه پس از انداختن رای خود در صندوق سیار 1454 واقع در شورای نگهبان در جمع خبرنگاران درباره حضور مردم در انتخابات مجلس نهم گفت: مردم وظیفه شناس هستند و من باید از مردم تشکر کنم. امام نیز از مردم تقدیر و تشکر می‌کردند چرا که مردم همیشه حضور خود در صحنه را حفظ و در انتخابات شرکت می‌کنند.

وی انتخابات را عبادت دانست و با بیان اینکه مردم باید به نامزدهای اصلح رای دهند، گفت: اصلح کسی است که با اخلاق باشد، صلاحیت کاری داشته باشد، انقلابی باشد و اگر غیر از این باشد اصلح نیست.

دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه نمایندگان مجلس باید به نفع مردم کار کنند، گفت:‌ نمایندگان نباید فقط محلی فکر کنند ضمن آنکه افرادی که انتخاب می‌شوند باید تسویه حساب‌ها را کنار بگذارند و این گونه نباشد که اگر افرادی به آنها رای ندادند آنها را کنار بگذارند.

آیت‌الله جنتی همچنین تصریح کرد:‌ نمایندگان باید وظیفه قانون‌‌گذاری را انجام دهند و نباید در کارهای اجرایی دخالت کنند.

وی همچنین درباره فعالیت ناظران شورای نگهبان نیز گفت: تا آنجا که در جریان هستم به ناظران آموزش داده شده است تا مراقبت کامل را از آرا انجام دهند و خطایی صورت نگیرد.