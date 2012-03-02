به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجعفر تشکری هاشمی با بیان اینکه روزانه صدها تن آلاینده در سطح شهر به لطف بها دادن به اصالت خودروها تولید می‌شود، گفت: علاوه بر آلودگی هوا، شاهد تلفات و حوادث رانندگی هستیم که خانواده‌ها را تهدید می‌کند.

وی با اشاره به اینکه تخریب خانه‌ها، ساخت و تعریض بزرگراه‌ها و آزاد‌راه‌ها در خدمت خودروها قرار گرفته است، گفت: از ابتدای مدیریت شهری، تسهیلات برای محل تردد خودروها فراهم شد. در واقع خیابان‌ها برای حرکت خوردوها روشن شدند اما پیاده‌راه‌ها در تاریکی ماندند. در این میان حقوق عابران نادیده گرفته شد.

معاون شهردار تهران بر این باور است که باید به تغییر نگرش زندگی خودرومحور دست زد، همان‌گونه که سال‌هاست کشورهای پیشرفته به این تغییر روی آورده‌اند.رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه از 80 سال گذشته و با ورود خودرو به ایران، مالک بودن، شأن و منزلت خودساخته ایجاد کرد، گفت: متأسفانه این حس پس از گذشت سال‌ها تغییر نکرده و حتی موجب شده است تا تمامی زیرساخت‌های شهر برای خوردوها طراحی شود.

وی تصریح کرد: اگر واقعاً به دنبال آن هستیم که زندگی پیاده در شهر را تجربه کنیم باید این تفکر را تغییر دهیم تا حتی افراد متمول نیز بخشی از سفرهای روزانه‌شان را پیاده طی کرده و یا از دوچرخه استفاده کنند.

