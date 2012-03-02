به گزارش خبرگزاری مهر «با یاد خاطره» عنوان کتابی است سه جلدی از علیرضا کمری که وی در این آثار به خاطره‌نویسی و خاطره‌نگاری پارسی در تاریخ ایران می‌پردازد. جلد اول این کتاب اخیراً توسط انتشارات سوره مهر به چاپ سوم رسیده است.

جلد اول‌ کتاب که در دو بخش نگاشته شده است، در دو فصل به بررسی کلیات‌ خاطره و کلیات خاطره‌نویسی وخاطره‌نگاشته‌ها پرداخته است.

بخش دوم کتاب نیز در دو فصل جداگانه به تاریخ‌نگاشته‌های ایران از ‌آغاز تا اسلام و همچنین«آثار پارسی باستان» و «آثار پارسی میانه» اختصاص یافته است.

کمری درباره نگارش کتاب اظهار داشت: ‌برای تحریر این کتاب از حدود ‌300 منبع استفاده کردم. اگر کتاب «با یاد خاطره» به شکلی تفصیلی به نگارش در‌می‌آمد، حدود‌500 صفحه‌ می‌شد، ‌اما کتاب فعلی به صورتی موجز نگاشته شده و تقریبا ‌در‌200‌ صفحه‌ خلاصه‌ و ‌فشرده ‌شده‌ است‌.

کتاب «با یاد خاطره» در نهایت به سه جلد ختم خواهد شد که اینک جلد اول آن منتشر شده است. جلد دوم «با یاد خاطره» نیز دربردارنده نقل‌ها و نمونه‌های خاطره‌نگاشته‌ها در ادوار ادبی و تاریخی ایران بعد از اسلام تا انقلاب اسلامی است.

جلد سوم از این مجموعه نیز به طور مستقل به بحث درباره چند و چون خاطره‌‌نویسی و خاطره‌نگاشته‌های جنگ و دفاع مقدس می‌پردازد که از نظر مؤلف، جلد اول و دوم مقدمه‌ای برای مباحث جلد سوم کتاب هستند.

جلد اول کتاب «با یاد خاطره‌ها» در قطع رقعی و در شمارگان 2500 نسخه توسط انتشارات سوره مهر به چاپ سوم رسیده است.