به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسن نظری شاهرودی قبل از ظهر جمعه با حضور در دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه رأی خود را به صندوق سیار شماره 408 انداخت و سپس در جمع خبرنگاران گفت: هرکس دل در گرو سعادت فردی و اجتماعی جامعه خود دارد باید مشارکت جدی در خواستههای کشور داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه بهبود، رفاه و رشد و تعالی جامعه تنها با حضور گسترده در مسائل زیربنایی جامعه شکل میگیرد، تصریح کرد: رای دادن نما و نمود عالی مشارکت در زیر ساختهای توسعه جامعه است.
استاد حوزه علمیه قم با تاکید بر اینکه شرکت در انتخابات باعث میشود که سرنوشتمان را خود تعیین کنیم، گفت: آنچه که استکبار جهانی را به زانو در آورده است این است که ملت ما میخواهد خودش سرنوشت نظام را تعیین کند.
سرنوشت کشور را رأی مردم تعیین میکند
وی حضور در این انتخابات را بسیار مهم و حیاتی تلقی کرد و گفت: اگر میخواهیم همچنان با هیبت و قدرت با خواستههای نامشروع دشمن برخورد کنیم باید حضور پرشور و مشارکت جدی خود در این انتخابات سرنوشت ساز را به آنها نشان دهیم.
حجت الاسلام نظری با اشاره به تحریمهای نفتی نابخردانه کشورهای غربی علیه ایران گفت: حضور پرشور در این انتخابات به آنها میفهماند که ما اهل تسامح در سرنوشت خود نیستیم و آنها باید سرعقل بیایند.
درخواست به حضور پرشور مردم
استاد حوزه علمیه با بیان اینکه هر زمان مردم در صحنه حضور داشتهاند آمریکا و ایادیاش دست از بازیهای متنوع خود برداشتهاند، گفت: نمونه بارز این مساله بحث هستهای است که آنها مرحله به مرحله به اکراه به خواستههای ما تن دادهاند و از حمایت پرشور مردم ایران از این مساله میترسند.
نظری در پایان از همه مردم فهیم ایران خواست با حضور گرم خود به تثبیت و اقتدار نظام کمک کنند.
قم - خبرگزاری مهر: عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: مشارکت در مسائل کشور زمینه رشد و توسعه را فراهم میکند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسن نظری شاهرودی قبل از ظهر جمعه با حضور در دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه رأی خود را به صندوق سیار شماره 408 انداخت و سپس در جمع خبرنگاران گفت: هرکس دل در گرو سعادت فردی و اجتماعی جامعه خود دارد باید مشارکت جدی در خواستههای کشور داشته باشد.
نظر شما