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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۲۹

سنجی:

520 خبرنگار اخبار حماسه حضور مردم در انتخابات را مخابره می کنند

520 خبرنگار اخبار حماسه حضور مردم در انتخابات را مخابره می کنند

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات خراسان رضوی ضمن تقدیر از حضور فعالانه و مشارکت فعال خبرنگاران در انعکاس سریع اخبار انتخابات اظهارکرد: بیش از 520 خبرنگار و عکاس در سراسر استان مخابره اخبار حماسه پرشور مردم در این دوره از انتخابات مجلس را برعهده دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا سنجی قبل از ظهر جمعه در جمع اصحاب رسانه با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده در زمینه فعالیت و حضور خبرنگاران و عکاسان روزنامه ها، خبرگزاری ها در ستاد انتخابات استان و شهرستانها اظهارکرد: در حوزه انتخابیه مشهد و کلات 220 نفر از نمایندگان رسانه ها حماسه حضور مردم را منعکس خواهند کرد.

وی اظهار داشت: تعدادی از این خبرنگاران و عکاسان در ستاد انتخابات استان مستقر و تعدادی نیز با حضور در شعب اخذ رای روند برگزاری انتخابات را به تصویر می کشند.

سنجی همچنین از استقرار واحدهای سیار تولید و خبر صدا وسیمای استان در ستاد انتخابات به منظور انعکاس لحظه به لحظه اخبار و رویدادهای انتخابات خبر داد.

کد مطلب 1549014

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