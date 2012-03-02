حضور گسترده اهل تسنن شهرستانهای لارستان و لامرد

فرماندار شهرستان لامرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور گسترده مردم پای صندوقهای رای بیان کرد: از زمان آغاز انتخابات در سراسر این شهرستان مردم حضور گسترده ای در پای صندوقهای رای داشته اند.

محمود صفری افزود: از ابتدای صبح تاکنون بیش از 45درصد مردم پای صندوقهای رای حاضر شده و پیش بینی می شود که این میزان به بیش از 80درصد برسد.

وی با اشاره به حضور اهل تسنن یکی از روستاهای اشکنان پای صندوقهای رای، اظهار داشت: اهل تسنن اهل بخش اشکنان از همان ابتدای صبح پای صندوقهای رای حاضر شده اند.

فرماندار لامرد افزود: در این شهرستان 65 شعبه اخذ رای وجود دارد و پنج نامزد برای نهمین دوره انتخابات مجلس رقابت می کنند.

حضور گسترده اهل تسنن لارستان

فرماندار شهرستان لارستان در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با حضور مردم در انتخابات گفت: وضعیت حضور مردم این شهرستان در پای صندوقهای رای نسبت به گذشته افزایش داشته است.

علی محمد امیری با بیان اینکه حضور مردم نسبت به گذشته بی سابقه است، اظهار داشت: علاوه براین اهل تسنن این شهرستان نیز از همان ابتدای صبح به صورت گسترده پای صندوقهای رای حاضر شده اند.

وی گفت: در حوزه انتخابیه لارستان، خنج و گراش 12 نفر کاندیدای انتخابات شده که از این تعداد پنج نفرانصراف داده و در حال حاضر هفت نفر به رقابت می پردازند.

فرماندار لارستان افزود: در این شهرستان یک حوزه اصلی و 9 حوزه فرعی و 119 صندوق رای در لارستان، 30 صندوق در گراش و 27 صندوق در خنج وجود دارد.