به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمد شاهچراغی در خطبه های سیاسی عبادی نماز جمعه این هفته سمنان که با حضور پرشور مردم در محل مسجد جامع این شهر برگزار شد، با تاکید بر اینکه نام هر فردی که در پایان انتخابات از صندوق خارج شود نماینده قانونی همه مردم است، افزود: بعد از انتخابات همه رقابتها باید به رفاقت تبدیل شود.

وی با اشاره به دسیسه های دشمنان نظام جهت خدشه وارد کردن به جریان انتخابات و اخذ رای، تقلب در انتخابات ایران را محال دانست و افزود: چشمان تیزبین ناظران، بازرسان و هیئت اجرایی از بروز چنین مساله ای جلوگیری می کند.

وی ضمن تاکید بر اینکه، رقابت سالم در انتخابات یک اصل است، از افرادی که در طول ایام تبلیغات انتخابات اقدام به توزیع شب نامه کرده اند، و به رقیبان خود تهمت و آنان را تخریب کرده اند خواست تا استغفار کنند.

نماینده مردم استان سمنان در خبرگان رهبری ضمن تاکید بر اینکه هیچ شناسنامه ای نباید از مهر انتخابات خالی بماند، اظهار داشت: مردم با حضور در شعب اخذ رای برای ادای تکلیف و وظیفه خود هر چه سریعتر اقدام کنند و این موضوع را به دیروقت واگذار نکنند.

آیت الله شاهچراغی با اشاره به تلاش های دشمنان معاند نظام در راستای ایجاد یاس و ناامیدی و کم رنگ کردن حضور مردم در انتخابات، افزود: حضور پرشکوه مردم در انتخابات دشمن را بیش از پیش مایوس می کند.

امام جمعه سمنان همچنین گفت: دشمن این روزها از تمام توان خود از جمله تبلیغات رسانه ای و جنگ روانی بهره می گیرد، خاطر نشان کرد: استکبار جهانی و در راس آن صهیونیست جنایتکار به دنبال سرنگونی نظام سوریه است.

وی تصریح کرد: سوریه رابط بین ایران، حزب الله و مقاومت است و دشمنان قصد دارند این رابط را از بین ببرند و مسلمانان باید در این زمینه هوشیار باشند.