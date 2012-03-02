برگزاری انتخابات از ره آورد های گرانقدر انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر بورد در حاشیه برگزاری انتخابات مجلس نهم مجلس شورای اسلامی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه، امروز برای کشور و ملت روز بزرگی است، افزود: با توجه به این مهم حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای به منزله ابطال اهداف شوم دشمنان انقلاب محسوب می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه، مردم ایران همیشه با حضور در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی به دشمنان نشان دادند که آنها جایی برای عرض اندام میان ملت ایران ندارند، بیان کرد: این بار نیز مردم حماسه ای تاریخی را در قالب انتخاب نمایندگان اصلح برای مجلس شورای اسلامی برای دوره نهم رقم خواهند زد.

بورد با مثبت ارزیابی کردن حضور مردم ملارد در پای صندوق های رای عنوان کرد: حضور در این انتخابات همچون سایرعرصه ها به نحو مطلوبی برگزار می شود.

این مسئول با اشاره به حضور رای اولی ها در این دوره ازانتخابات مجلس، بیان کرد: این مهم نشان از اعتقاد و باور مردم و دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی و انتقال آن به نسل نوجوان و جوان است.

بورد اظهارداشت: این روز برای رای اولی ها حاکی از تولد شناسنامه و هویتی تازه و حضور در عرصه های سرنوشت ساز میهن اسلامی شان است.