حضور مردم در انتخابات مجلس نهم ثابت کرد خون شهدا به هدر نرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جهان‌بخش کرمی ظهر جمعه در حاشیه دیدار خود از شعبه شماره 13 زنجان افزود: حفاظت از دستاوردهای انقلاب و آرمان‌های امام راحل، از جمله دستاوردهای حضور حداکثری در انتخابات است.



وی ادامه داد: از صبح امروز شاهد هستیم که مردم زنجان حضور بسیار خوبی در شعب اخذ رأی دارند که این امر نشان‌دهنده ناکام ماندن برنامه‌های دشمنان است.

سردار کرمی با اشاره به اینکه انتظار می‌رود در ساعات آینده نیز مردم با حضور حداکثری خود حماسه دیگری بیافرینند، ابراز کرد: خوشبختانه مردم همواره حضور خود را در جبهه‌های مختلف به اثبات رسانده و امروز نیز در امتحان دیگری پیروز شدند.



فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان تاکید کرد: دشمنان بدانند که مردم ایران هیچ‌گاه از پای ننشسته و همواره پشت سر ولی‌امر خود ایستاده و گوش به فرمان مقام معظم رهبری هستند.