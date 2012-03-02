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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۲۶

برزنگ:

شور انتخاباتی در ریگان/ طوفان شن مانع حضور ریگانیها نشد

شور انتخاباتی در ریگان/ طوفان شن مانع حضور ریگانیها نشد

ریگان - خبرگزاری مهر: فرماندار ریگان گفت: مردم همیشه در صحنه ریگان با اقتدار در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کرده اند.

محمد برزنگ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم ریگان با وجود شرایط بد جوی و وزش طوفان شن در ریگان در پای صندوق های رای حضور پیدا کرده اند.

برزنگ با اشاره به وجود 45 صندوق اخذ رای در ریگان گفت: 850 نفر برای برگزاری انتخاباتی سالم و باشکوه در ریگان مشارکت دارند.

وی با اشاره به کناره گیری محمد ابوذری یکی از کاندیداهای چهار شهرستان شرقی استان کرمان افزود: رقابت در این شهرستان در محیطی دوستانه و سالم انجام می شود.

برزنگ تصریح کرد: شرکت مردم در انتخابات پایه های نظام را مستحکم کرده و دشمنان را ناامید می کند.

وی همچنین با اشاره به تجمع مردم برای شرکت در انتخابات در شعب اخذ رای در ساعات اولیه رای گیری گفت: هر لحظه به ازدحام جمعیت افزوده می شود.

کد مطلب 1549021

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