رای مردم در انتخابات رای به ادامه مبارزه با نظام سلطه است

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی مراسم نماز جمعه این هفته قزوین به امامت حجت الاسلام سید حسن ابوترابی فرد در مسجدالنبی برگزار شد.



حجت الاسلام ابوترابی فرد در خطبه های نماز جمعه قزوین اظهارداشت: حضور امروز شما مردم در کنار صندوق های اخذ رای حمایت از آرمان شهداست و هر رایی که در صندوق ریخته می شود اعلام حمایت از حاکمیت ارزشها و وفاداری به نظام است.



امام جمعه موقت قزوین تصریح کرد: رای مردم در انتخابات این دوره اعلام وفاداری به حاکمیت عقل و علم برای آزادی بشر از زیر سلطه استکبار به سرکردگی آمریکاست.



خطیب جمعه قزوین بیان کرد: رای امروز مردم به شایسته سالاری با محوریت ولایت فقیه است و حضور شما مردم آگاه و انقلابی نگاه ویژه ای در دنیا ایجاد کرده که رسیدن به آخرت را با نگاه دینی ممکن می کند.



ابوترابی فرد بیان کرد: رای شما در مسائل کوچک خلاصه نمی شود بلکه در جهان و منطقه تاثیرگذار است لذا باید از آن پاسداری کنید و قدرش را بدانید.



امام جمعه موقت قزوین یادآورشد: اعتقاد نظام اسلامی و تاکید مقام معظم رهبری آن است که برای رسیدن به آرمانهای والای خود باید ایرانی مقتدر بسازیم و ایرانی که در اوج امنیت قرار داشته باشد می تواند خواسته های خود را ممکن کند لذا به آنچه داریم قانع نیستیم و می خواهیم سطح فعالیت های خود را در همه عرصه ها ارتقاء بخشیم.



وی گفت: ایران مقتدر اسلامی، ایرانی است که کسی جرات تجاوز به حریمش را نداشته باشد و شما مردم با انتخاب رهبری صالح به جایگاهی رسیده اید استکبار امروز به واسطه رهبری جسارت تعدی به کشور را ندارد.



اراده ایران در همه نقاط دنیا محقق می شود



ابوترابی فرد اظهارداشت: هر جا که ایران اسلامی اراده کند استکبار باید خارج شود و این مهم در عراق با از کار افتادن ماشین جنگی آمریکا، خروج از این کشور و روی کار آمدن دولتی اسلامی محقق شد و اراده ایران شکل گرفت.



وی افزود: امروز در لبنان نیز اراده ایران اسلامی جاری شده و خوشبختانه به یک قدرت بزرگ نظامی تبدیل شده ایم هر چند قانع نیستیم.

حجت الاسلام ابوترابی فرد گفت: باید قدرت نظامی ما چتر دفاعی برای همه جهان اسلام و مظلومان دنیا باشد و نباید اجازه دهیم صاحبان سلاح بر مردم سلطه پیدا کنند به همین دلیل لازم است به قدرت بزرگ علمی منطقه و جهان تبدیل شویم.



وی بیان کرد: امروز یک تحول عظیم در جهان اسلام در حال شکل گیری است و ایران توانسته در رده 20 کشور تولید کننده علم جهان قرار گیرد و در تولید علم نانو در رده چهاردهم جای گیرد و در سالهای آینده در ردیف 10 کشور برتر جهان خواهیم بود.



امام جمعه موقت قزوین یادآورشد: نگاه و خواسته رهبر معظم انقلاب این است که کشورمان به مرجع و منبع علمی جهان تبدیل شود که برای تحقق آن باید تلاش کنیم.



ایران قدرت بزرگ اقتصادی می شود



ابوترابی فرد تصریح کرد: ما باید به یک قدرت بزرگ اقتصادی تبدیل شویم و بدانیم اگر در اقتصاد قوی باشیم می توانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم و عرضه اندام کنیم.



وی اضافه کرد: بدون امنیت و حرکت گسترده علمی تحقق هیچ موفقیتی ممکن نمی شود و خوشحالیم که از این منظر جایگاه ارزشمندی در جهان داریم.



این نماینده مجلس شورای اسلامی با تشریح بخشی از دستاوردهای نظام اسلامی اظهارداشت: استخراج روزانه 600 میلیون مترمکعب گاز طبیعی، 14 برابر شدن تولید نیروگاهی از چهار هزار و 490 مگاوات به 61 هزار و 203 مگاوات، افزایش سدهای کشور از 21 مورد به 309 مورد و تولید نیروگاههای برق آبی از یک هزار و 804 مگاوات به هشت هزار و 738 مگاوات از دستاوردهای انقلاب اسلامی در سه دهه است.



وی درآمد 100 میلیارد دلاری نفتی را از دیگر موقعیت های نظام اسلامی ذکر کرد و گفت: از نظر ذخایر ارزی در شرایط استثنایی قرار داریم.



مجلس نهم از همه ظرفیت ها استفاده کند



ابوترابی فرد با اشاره به اهمیت مجلس نهم یادآورشد: مجلس نهم باید از همه ظرفیت های خود برای تحقق آرمانهای نظام اسلامی و تحقق پیشرفت و عدالت در دهه چهارم استفاده کند و با مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و شکل گیری مجلس نهم امیدواریم جهش اقتصادی کشور شتاب بیشتری گیرد.





