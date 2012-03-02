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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۱۱

ولی پوری با مهر مطرح کرد:

انتخابات در خرم آباد در فضایی آرام در حال برگزاری است

انتخابات در خرم آباد در فضایی آرام در حال برگزاری است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان خرم آباد از برگزاری انتخابات در فضایی آرام و در سلامت کامل خبر داد.

مرتضی ولی پوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشارکت گسترده مردم خرم آباد در انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی، گفت: روند برگزاری انتخابات در این شهرستان به خوبی در حال انجام است.

وی با اشاره به فعالیت 5 هزار نفر نیروی نظارتی، اجرایی، بازرسی، پشتبانی و انتظامی در انتخابات خرم آباد گفت: همچنین در مجموع 308 شعبه ثابت و سیار انتخاباتی در این حوزه انتخابیه در نظر گرفته شده است.

فرماندار شهرستان خرم آباد ضمن تقدیر از مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، گفت: مطابق قانون رای گیری تا ساعت 18 و به مدت 10 ساعت ادامه خواهد داشت و در صورت لزوم با پیشنهاد استاندار و تایید وزارت کشور تمدید خواهد شد.

ولی پوری از مردم شهرستان خرم آباد خواست شرکت در رای گیری را به ساعات پایانی اخذ رای موکول نکنند.

کد مطلب 1549027

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