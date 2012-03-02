انتخابات در خرم آباد در فضایی آرام در حال برگزاری است

مرتضی ولی پوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشارکت گسترده مردم خرم آباد در انتخابات دور نهم مجلس شورای اسلامی، گفت: روند برگزاری انتخابات در این شهرستان به خوبی در حال انجام است.

وی با اشاره به فعالیت 5 هزار نفر نیروی نظارتی، اجرایی، بازرسی، پشتبانی و انتظامی در انتخابات خرم آباد گفت: همچنین در مجموع 308 شعبه ثابت و سیار انتخاباتی در این حوزه انتخابیه در نظر گرفته شده است.

فرماندار شهرستان خرم آباد ضمن تقدیر از مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، گفت: مطابق قانون رای گیری تا ساعت 18 و به مدت 10 ساعت ادامه خواهد داشت و در صورت لزوم با پیشنهاد استاندار و تایید وزارت کشور تمدید خواهد شد.

ولی پوری از مردم شهرستان خرم آباد خواست شرکت در رای گیری را به ساعات پایانی اخذ رای موکول نکنند.