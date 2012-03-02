به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد بهشتی با تأکید بر اینکه طرح موضوع «زندگی پیاده در شهر» الزاما به معنای توسعه معابر برای پیادهروی نیست، گفت: این مسئله به نوعی، توجه به حیات مدنی و جریانسازی زندگی در شهر است. جریان زندگی را میتوان در پاتوقها و هر اجتماعی که براساس نیاز انسانها ایجاد میشود، مشاهده کرد. مردم هم با حضور در این مکانها به زندگی جریان میدهند.
وی تاکید کرد: مدیریت شهری باید برای ارتقا زندگی و حیات اجتماعی همه شهروندان، نگاههای عمیقتری پیدا کند و زندگی شایستهای را برای مردم فراهم کند.
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