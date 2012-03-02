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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۵۹

مدیریت شهری باید زندگی شایسته‌ای را برای شهروندان فراهم کند

مدیریت شهری باید زندگی شایسته‌ای را برای شهروندان فراهم کند

عضو شورای سیاست‌گذاری همایش بین‌المللی «زندگی پیاده در شهر» گفت: شهروندان گرایش زیادی به زندگی پیاده در شهر دارند و براساس همین اشتیاق، مدیریت شهری باید زمینه‌های جریان یافتن زندگی در شهر را مهیا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد بهشتی با تأکید بر اینکه طرح موضوع «زندگی پیاده در شهر» الزاما به معنای توسعه معابر برای پیاده‌روی نیست، گفت: این مسئله به نوعی، توجه به حیات مدنی و جریان‌سازی زندگی در شهر است. جریان زندگی را می‌توان در پاتوق‌ها و هر اجتماعی که براساس نیاز انسان‌ها ایجاد می‌شود، مشاهده کرد. مردم هم با حضور در این مکان‌ها به زندگی جریان می‌دهند.

وی تاکید کرد: مدیریت شهری باید برای ارتقا زندگی و حیات اجتماعی همه شهروندان، نگاه‌های عمیق‌تری پیدا کند و زندگی شایسته‌ای را برای مردم فراهم کند.
 

کد مطلب 1549028

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