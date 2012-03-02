بازدید فرماندار رباط کریم از هفت شعبه اخذ رای

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمانپور فرماندار رباط کریم به همراه بخشدار مرکزی و معاون خود، مسئول کمیته حراست فرمانداری و مسئول روابط عمومی این ارگان از هفت شعبه اخذ رای شهری و روستایی این شهرستان بازدید کرد.

در این بازدید نمایندگان نامزدهای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با فرماندار رباط کریم صحبت کرده و بیان کردند که تا کنون مشکل خاصی در روند اجرای فرآیند انتخابات در مجلس نبوده است.

از روز گذشته برای 20 خبرنگار و عکاس خبری کارت تردد به ستاد اجرایی انتخابات و حوزه های اخذ رای صادر شده است و 5 گروه فیلمبرداری و عکاسی کار مستندسازی از تمامی هیئتهای اجرایی را برعهده دارند.

حضور پرشور مردم در حوزه های انتخابیه رباط کریم

مسئول روابط عمومی فرمانداری رباط کریم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شعبه های اخذ رای داودیه و امام حسن (ع) رباط کریم مردم پیش از زمان شروع فعالیت صندوقهای اخذ رای در صفهای طویل حاضر بودند تا بتوانند در ساعات اولیه صبح به پیروی از ولی فقیه خود در انتخابات شرکت کنند.

تقی سالک ادامه داد: در شعبه های اخذ رای منجیل آباد و سفیدار که در روستاهای این شهرستان واقع است نیز مردم حضور پررنگی داشته اند.

وی از مردم خواست برای جلوگیری از ازدحام در ساعات پایان اخذ رای مردم هر چه سریعتر برای دادن رای به نزدیک ترین صندوقهای اخذ رای به محل سکونتشان مراجعه کنند.