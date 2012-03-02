شور انتخاباتی در نوار ساحلی کشور/ خلیج فارس بوی حماسه گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، از نخستین ساعات آغاز زمان اخذ رای در شعبههای اخذ رای در استان بوشهر انبوه جمعیت برای حضور در انتخابات در شعبههای اخذ رای حاضر شدند و رای خود را به صندوقها انداختند.
مردم استان بوشهر در همه صحنههای نظام و انقلاب، از زمان انقلاب گرفته تا جنگ تحمیلی و پس از آن در عرصههای سازندگی و بالندگی در سطح کشور پیشتاز بودهاند و هیچگاه میدان را خالی نکردهاند.
امروز هم مثل گذشته حضور حداکثری مردم در انتخابات جلوهای خاص به شعب اخذ رای داده بود. مردم همیشه در صحنه بوشهر از همان شروع انتخابات شناسنامههای خود را در دست گرفته و به شعب اخذ رای مراجعه کردند تا در حماسهای ماندگار و جاوید مشارکت داشته باشند.
از شمال ترین نقاط استان بوشهر گرفته تا جنوبیترین نقاط آن، از دیلم دلاور خیز تا پایتخت انرژی ایران همه و همه برای مشارکت در تعیین سرنوشت خود با شور و نشاط حضور داشتند.
مرد و زن ، پیر و جوان، کوچک و بزرگ، شیعه و سنی، کارمند و بازاری همه و همه همراه و همپای هم به یک هدف و ان هم عزت و اقتدار ایران اسلامی در سایه رهبری معظم انقلاب در انتخابات حضور یافتند.
مسئولان ارشد استان بوشهر نیز در نخستین ساعات شروع انتخابات پای صندوقهای رای حاضر شدند و بر حضور مردم در این انتخابات تاکید کردند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در اولین ساعات شروع انتخابات پای صندوق رای حاضر شد و پس از انداختن رای خود به صندوق اظهار داشت: بصیرت، ولایتمداری و هوشیاری مردم چنان است که در تمام عرصهها خود را نشان میدهد. این انتخابات گذشته از اینکه مجلسی قوی خواهد داشت اقتدار برای نظام در عرصه ملی و فراملی دارد.
آیتالله صفایی بوشهری با اشاره به اینکه برنده واقعی انتخابات ولایت، ولایتمداری و مردم، بازنده اصلی جهان سلطه و استکبار هستند، افزود: پس از حضور گسترده مردم در انتخابات معادلات جهان استکبار به هم میریزد.
استاندار بوشهر نیز در همان آغازین ساعات شروع رایگیری در یکی از شعبات شهر بوشهر رای خود را به صندوق انداخت و در این رابطه اظهار داشت: حضور در انتخابات یک تکلیف است و هدف از حضور در انتخابات تشکیل مجلسی ولایتمدار، ولایتپذیر و در تراز انقلاب اسلامی است.
محمدحسین جهانبخش حضور گسترده مردم در انتخابات را خنثیکننده توطئههای دشمنان دانست و گفت: هر رای مردم تیری بر قلب و چشم دشمنان است که نمیتوانند عزت و اقتدار جمهوری اسلامی را ببینند.
وی ادامه داد: مردم با توکل بر خدا و لبیک به ندای رهبر در همه صحنهها برنده هستند و در این مقطع هم برنده اصلی انتخابات ولی فقیه، مردم ولایتمدار و ولایتپذیر هستند. حضور در انتخابات یک تکلیف است و هدف از حضور در انتخابات تشکیل مجلسی ولایتمدار، ولایتپذیر و در تراز انقلاب اسلامی است.
دشمنان ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مدت زیادی است که در رسانههای تبلیغاتی خود بر عدم حضور مردم در انتخابات تاکید دارند و با هر بهانهای سعی دارند حضور مردم در انتخابات را کمرنگ کنند ولی ملت همیشه در صحنه ایران هیچگاه صحنه را خالی نمیکنند و همواره حضوری پرشور و با نشاط در صحنه دارند.
یکی از افرادی که در اولین ساعات صبح برای رای دادن به مسجد توحید بوشهر آمده بود به خبرنگار مهر گفت: ما همواره پیرو خط ولایت و رهبر معظم انقلاب هستیم و در هر لحظهای که احساس کنیم حضور ما ضروری است، در صحنه خواهیم بود.
مهرداد تمجیدی اضافه کرد: از چند روز پیش بیصبرانه در انتظار این روز بودهام و امروز صبح با باز شدن شعبه اخذ رای در این محل حاضر شدهام تا رای خود را به صندوق بیاندازم.
وی ادامه داد: مهمترین مسئلهای که برای ما مهم است حضور در انتخابات است و مشارکت در یک حرکت ملی. مطمئن هستیم که انتخاب مردم، انتخابی شایسته خواهد که در نهیات به سرافرازی کشور منتج خواهد شد.
یک خانم مسن که به زحمت حرکت میکرد و در حالیکه دو نفر زیر بغل او را گرفته بودند در شعبه اخذ رای حسینه ارشاد شهر آبپخش حاضر شد و رای خود را به صندوق انداخت و سپس به خبرنگار مهر گفت: از اولین انتخابات پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در انتخابات حضور داشتهام.
طلعت عباسی اضافه کرد: در زمان جنگ برای رزمندگان نان و آذوقه تهیه می کردیم و وظیفه خود را در قبال نظام و انقلاب ایفا میکردیم و در هر شرایطی و تا زمانی که بتوانیم خدمتی انجام دهیم از انجام آن دریغ نخواهیم کرد.
این خانم که مادر یکی از جانبازان جنگ تحمیلی است، ادامه داد: پیرو ولایت فقیه هستیم و همیشه در انتخابات شرکت کردهایم و باز هم اگر خدا طول عمری به ما بدهد در صحنه ها حاضر خواهیم بود.
فضای انتخاباتی سراسر استان بوشهر را فرا گرفته و در محفل و در هر مکانی صحبت از انتخابات است. نتیجه انتخابات هر چه باشد سرافرازی و سربلندی ملت پرشور و شعور ایران را در پی خواهد داشت.
ملتی که در هر صحنهای و در هر میدانی با لبیک به ندای رهبر خود در صحنه حاضر میشوند و در سایه حق پیروز و سربلند هستند. ملتی که حضور حداکثری را برتر از پیروزی هر کسی در انتخابات می دانند.
ملت ایران در انتخابات حاضر شدهاند تا سرنوشت کشورشان را خودشان رقم بزنند و با انتخاب نمایندگانی در خور نظام و انقلاب، فضای قانون گذاری کشور را خودشان رقم بزنند.
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گزارش: سعید رضایی
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