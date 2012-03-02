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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۲۶

حجت الاسلام حاتمی:

شرکت در انتخابات تکلیف شرعی است

شرکت در انتخابات تکلیف شرعی است

اردبیل - خبرگزاری مهر: نماینده مردم اردبیل در مجلس خبرگان رهبری گفت: شرکت در انتخابات تکلیف دینی، وجدانی و شرعی همه مردم است و باید به این تکلیف عمل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدابراهیم سیدحاتمی پس از پایان نماز جمعه اردبیل با حضور در شعبه اخذ رای افزود: در شرایط حساس کنونی کشور که دشمنان قسم خورده برای کاهش مشارکت مردم تلاش می کنند، هر کس در انتخابات شرکت کند به آموزه های مکتبی امام حسین (ع) لبیک گفته و روح امام راحل را شاد کرده است.

وی با دعوت از مردم برای حضور گسترده در انتخابات تصریح کرد: مردم با حضور حداکثری خود حماسه دیگری خلق کرده و به تکلیف خود به وظیفه وجدانی، اعتقادی و انسانی خود عمل کنند تا در روز قیامت بتوانند در قبال اعمال، وظایف و تکالیف خود پاسخگو باشند.

حاتمی انتخابات را بیانگر همسبتگی و اراده ملی دانست و افزود: همبستگی و وحدت مردم در انتخابات امروز یک بار دیگر دشمنان اسلام و نظام جمهوری اسلامی را بیش از پیش مایوس کرده و هزینه های میلیاردی این کشورها را بی تاثیر کرد.

وی حضور مردم در پای صندوقهای رای را نشانگر حمایت از نظام سیاسی و دینی کشور برشمرد و گفت: شرکت حداکثری و انتخاب اصلح می تواند به امنیت کشور در سیاستهای خارجی کمک کرده و اعبار جهانی را به همراه داشته باشد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به حضور پرشور مردم در شعبه های اخذ رای بویژه از سوی جوانان، تحقق این مهم را مشت کوبنده ای بر هیبت و ابهت پوشالی دشمنان قسم خورده انقلاب برشمرد. 

کد مطلب 1549031

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