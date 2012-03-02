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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۴۸

مسعودی در گفتگو با مهر:

حضور گسترده البرزی ها شایسته ارزشهای انقلابی استان است

حضور گسترده البرزی ها شایسته ارزشهای انقلابی استان است

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی استان البرز گفت: حضور مردم در شعب مختلف اخذ رای بی نظیر، توصیف ناپذیر و شایسته ارزشهای انقلابی استان البرز است.

حجت الاسلام سیدعباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص میزان حضور مردم در ساعات ابتدائی رای گیری در شعب مختلف اخذ رای استان البرز گفت: از ساعات اولیه صبح امروز شاهد حضور مصمم و مقتدرانه مردم برای انتخابی آگاهانه و سرنوشت ساز بوده ایم که این حضور حماسه آفرین مردم شایان تقدیر و تجلیل است.

وی افزود: استان البرز در صحنه های مختلف سیاسی و اجتماعی حماسه آفرین بوده که از آن جمله می توان به حضور گسترده و با شکوه مردم در راهپیمائی 22 بهمن اشاره کرد.

وی گفت: حضور همیشگی مردم البرز در صحنه های ملی، شایسته ارزش های انقلابی این استان و تلاش برای زنده نگه داشتن یاد و نام بیش از پنج هزار شهید این استان بوده و خواهد بود.

حجت الاسلام مسعودی تصریح کرد: عملکرد شایسته نماینده های استان در مجلس شورای اسلامی می تواند بهترین تقدیر و تشکر از این حضور مقتدرانه و پاسخی به این شور و نشاط زیاد مردم برای انتخاب کاندیدای اصلح باشد.

وی گفت: انتخابات امروز در شرایط حساسی برگزار می شود و بی شک این حضور گسترده مردم نا امیدی دشمنان داخلی و خارجی را رقم زده و پاسخی کوبنده خواهد بود به تحریم ها و تهدیدهای اخیر استکبار جهانی.

مدیر کل اداره تبلیغات اسلامی استان البرز افزود: حضور مقتدرانه مردم فریادی بر اقتدار جاودانه نظام است که در کنار شعور سیاسی بالا و انتخابی آگاهانه ، آینده ای همراه با توسعه و آبادانی روزافزون را برای کشور رقم می زند.

کد مطلب 1549032

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