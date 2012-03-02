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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۵۰

موفق در گفتگو با مهر:

آرامش در فضای انتخاباتی اسلامشهر حاکم است

آرامش در فضای انتخاباتی اسلامشهر حاکم است

اسلامشهر - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت بازرسی ستاد انتخابات شهرستان اسلامشهر اعلام کرد: شهرستان اسلامشهر در مدت تعیین شده برای انتخاب کاندیداها در آرامش کامل به سر می برد.

محمدرضا موفق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هیچگونه درگیری مربوط به انتخابات رخ نداده است و شهر توسط مسئولان به خوبی مدیریت شده است.

این مسئول افزود : شهرستان اسلامشهر از یک هفته قبل آماده برگزاری انتخابات بود.

وی تشکیل هیئت بازرسی، جذب بازرسان در دو حوزه اسلامشهر و چهاردانگه همچنین برگزاری دو دوره آموزشی برای بازرسان را یادآور شد و عنوان کرد: توزیع بسته آموزشی شامل لوح فشرده و کتابچه آموزشی نیز از اقدامات صورت گرفته هیئت بازرسی بوده است.

این مسئول از تشکیل شش کمیته در زمینه حقوقی، رایانه، منابع انسانی، اطلاعات و اخبار، مناطق و پشتیبانی خبر داد و افزود: برای هر 10 بازرس جلسات آموزشی و توجیهی برگزار شد که آخرین جلسه نیز روز گذشته با حضور این تعداد بازرس برگزار شد.

موفق در ادامه اظهارداشت: گزارشهای  روزانه فعالیت های انتخاباتی به صورت، صورت جلسه برای مقامات ذیربط ارسال شده است.

معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری اسلامشهر اظهار داشت: بیش از 90 درصد بازرسین افرادی بودند که در انتخابات سال 88 حضور داشتند.

موفق بیان کرد: بهره گیری از تجربه این افراد نقش بسزایی در برگزاری مثبت انتخابات ایفا می کند.

وی  با اشاره به اینکه در کشورهایی که نظام پارلمانی فعال است و تمام ارکان نظام با رای مردم انتخاب می شوند و حضور مردم برای حفظ انقلاب و آرمان های انقلاب اسلامی مهم است، عنوان کرد: این انقلاب و آرمانها از طرف دشمنان تحت فشار های سیاسی، حقوق بشری و تحریم ها است، با توجه به این موضوع حضور حداکثری مردم پای صندوق های رای امری مهم و ضروری است.

رئیس هیئت بازرسی ستاد انتخابات شهرستان اسلامشهر گفت: دادن رای به هر نامزد انتخاباتی مجلس نهم شورای اسلامی پیش از اینکه رای به شخص محسوب شود، رای به نظام جمهوری اسلامی است.

 

کد مطلب 1549035

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