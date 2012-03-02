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۱۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۴۴

حسینی:

زیرساختهای انتخابات در 440 مرکز ICT گلستان فراهم است

زیرساختهای انتخابات در 440 مرکز ICT گلستان فراهم است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل مخابرات گلستان گفت: با تامین زیرساختهای ارتباطی لازم در 430 مرکز تلفن ثابت، 800 ایستگاه تلفن همراه و 440 مرکز ict (فناوری اطلاعات) روستایی تمهیدات ارتباطی لازم برای برگزاری انتخابات فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسحاق حسینی ظهر جمعه در حاشیه ستاد انتخابات استان از تامین نیازهای ارتباطی یکهزار و 190 شعبه اخذ رای استان برای انتخابات مجلس نهم خبر داد.   

وی ادامه داد: در 95 شعبه اخذ رای شهرستان علی آباد که انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می شود نیز، پهنای مورد نیاز مهیا شده و تمام شعب اخذ رای آن مجهز به امکانات ارتباطی روز شده اند.
 
وی افزود: تیم های سیار شرکت مخابرات استان در سطح شعبات اخذ رای حضور دارند و در صورت بروز مشکلات ارتباطی به رفع و رجوع آن می پردازند.

حسینی ادامه داد: مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون تومان برای روستایی هایی که کابل های ارتباطی آنها قطع شده بود، هزینه و پهنای باند مورد نیاز آنها فراهم شده و ارتباط اینترنتی و تلفنی آنها برقرار است.
   
کد مطلب 1549037

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