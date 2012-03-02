زیرساختهای انتخابات در 440 مرکز ICT گلستان فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، سید اسحاق حسینی ظهر جمعه در حاشیه ستاد انتخابات استان از تامین نیازهای ارتباطی یکهزار و 190 شعبه اخذ رای استان برای انتخابات مجلس نهم خبر داد.

وی ادامه داد: در 95 شعبه اخذ رای شهرستان علی آباد که انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می شود نیز، پهنای مورد نیاز مهیا شده و تمام شعب اخذ رای آن مجهز به امکانات ارتباطی روز شده اند.

وی افزود: تیم های سیار شرکت مخابرات استان در سطح شعبات اخذ رای حضور دارند و در صورت بروز مشکلات ارتباطی به رفع و رجوع آن می پردازند.



حسینی ادامه داد: مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون تومان برای روستایی هایی که کابل های ارتباطی آنها قطع شده بود، هزینه و پهنای باند مورد نیاز آنها فراهم شده و ارتباط اینترنتی و تلفنی آنها برقرار است.

