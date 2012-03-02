حضور گسترده مردم فارس در انتخابات ادامه داد

به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله اسد الله ایمانی در خطبه های نماز جمعه شیراز، گفت: مردم استان فارس از ساعات اولیه صبح با حضور گسترده خود در پای صندوق های رای پاسخ محکمی به تمام دشمنان نظام است.

وی با بیان اینکه در انتخابات برد و باخت معنی ندارد، تاکید کرد: تا ساعاتی دیگر نتایج انتخابات اعلام می شود به طور یقین عده ای با رای مردم مواجه می شوند و عده ای دیگر نیز رای نمی آورند.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: در اسلام مسئولیت و تکلیف است و آنکه انتخاب می شود باید مراقب باشد که شیطان در او نفوذ نکند.

نمانیده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به اینکه کسانیکه رای می آورند و کسانی که با رای مردم مواجه نمی شوند هر دو مسئولیت سنگینی دارند، افزود: نباد جامعه با بگو مگو مواجه شود و کسانیکه رای نمی آورند باید بدانند که در جایی دیگر باید پر شتاب تر خدمت کنند.

آیت اله ایمانی تاکید کرد: باید مراقب بود که جامعه دچار بگو مگو نشود.

آرامش بعد از انتخابات مهم است

امام جمعه شیراز در ادامه سخنان خود با بیان اینکه هوشیاری بعد از انتخابات از اهمت بالایی برخوردار است، گفت: دشمنان تا دقایقی پیش از مردم می خواستند که در پای صندوق های رای شرکت نکنند و به طور یقین از ساعاتی دیکر بحثهای مختلفی را مطرح خواهند کرد.

وی افزود: دشمنان در حال فعالیت هستند و از ساعاتی دیگر بحث تخلف و "رای من کو" را مطرح خواهند کرد بنا بر این هواداران و طرفداران مراقب دشمنی ها باشند.

آیت الله ایمانی با اشاره به اینکه نباید طعم شیرین انتخابات را به دهن مردم تلخ شود، یادآور شد: حضور مردم در انتخابات چشمگیر است و نباید به گونه ای رفتار شود که شیرینی انتخابات به دهان مردم تلخ شود.

امام جمعه شیراز افزود: کسانیکه رای مردم را می گیرند نباید کاروانهای شادی و برنده شدن را راه اندازی کنند زیرا تحت هیچ عنوان بنا بر برد و باخت نیست بلکه انجام تکلیف است.

مسئولان به فکر باغات شیراز باشند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن هفته منابع طبیعی، گفت: 15 اسفند ماه روز منابع طبیعی است و باید به گونه ای برنامه ریزی شود که فضای سبز توسعه پیدا کند.

آیت الله ایمانی با بیان اینکه باغات شیراز به 10 درصد رسیده، یادآور شد: زمانی 90 درصد از شیراز باغ بود در حالیکه امروز بر اثر سوختگی و قطع کردن این باغات به 10 درصد رسیده است.