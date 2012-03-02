آثار علی اسماعیلی روی دیوار رفت

به گزارش خبرنگار مهر، گالری شماره یک نگارخانه خاوران نقاشیهای رنگ روغن محمدصادق علی اسماعیلی را به نمایش گذاشت.
در کاتالوگ این نمایشگاه آمده است:هر اثر بزرگ نقاشی این ویژگی را دارد که پس از دیدن آن، گوشه ای از زندگی در نظر انسان تجلی میکند و انسان را به عالم خیال میبرد. آثار من نیز جلوهگاهی از جهان اطراف است که به روی بوم آمده است.
در بخش دیگری از معرفی این نمایشگاه آمده است: در آثارم سعی کردهام که بیننده را به فکر وادارم و او را به ورطه درونی خود بکشانم و تمام سعیم بر آن بوده است که مخاطب به سمت واکاویهای ذهنی برود.
این نمایشگاه ساعت ۱۶ روز پنجشنبه ۱۱ اسفند شد و تا روز ۲۱ اسفند از ساعت ۹ تا ۱۹ میزبان هنردوستان و شهروندان گرامی خواهد بود. نگارخانه خاوران در میدان خراسان، خیابان خاوران، فرهنگسرای خاوران واقع شده است.
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